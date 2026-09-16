MÜSİAD Başkanı Özdemir’den faiz indirimi mesajı: 100 baz puanlık adımlar makul

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, para politikasından Orta Vadeli Program’a (OVP), sanayi kapasitesinden ihracata kadar ekonominin gündemindeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar atacağı faiz adımlarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

TCMB’nin yıl sonuna kadar 100’er baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmesine yönelik beklentinin makul olduğunu belirten Özdemir, faiz indirimlerinin ekonomik dengeler gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin rasyonaliteden uzaklaşması halinde ilerleyen dönemde yeni sorunlar ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özdemir, yalnızca ekonomik canlanmayı sağlamak amacıyla genel bir faiz indiriminin doğru olmayacağını ifade etti.

Özdemir, tüketim iştahını artıracak faiz indirimleri yerine üretim ve ekonomik kapasiteyi destekleyecek adımların önem taşıdığını vurguladı.

“Daha rasyonel bir OVP görüyoruz”

Orta Vadeli Program’ı da değerlendiren Özdemir, “Çok daha rasyonel, ayakları yere basan bir OVP görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin büyüme sürecinde yeni kapasite oluşturmaktan önce mevcut üretim kapasitesini teknolojik dönüşümle daha verimli hale getirmesi gerektiğini belirten Özdemir, enflasyon yaratabilecek yeni yatırımlar yerine mevcut kapasitenin değerlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklanan destek paketinin Türkiye’nin mevcut sanayi gücü açısından anlamlı olduğunu ifade eden Özdemir, bununla birlikte paketin yeterli olmadığı görüşünü dile getirdi.

Sanayi envanteri çağrısı

Türkiye'nin üretim kapasitesinin ayrıntılı şekilde ortaya konulması gerektiğine işaret eden Özdemir, kapsamlı bir sanayi envanteri hazırlanmasının önem taşıdığını söyledi.

MÜSİAD’ın da bu alanda çalışma yürüttüğünü belirten Özdemir, sanayi kapasitesine ilişkin hazırladıkları raporu 5-6 ay içerisinde yayımlamayı planladıklarını açıkladı.

Özdemir ayrıca gıda ve sağlık endüstrilerine yönelik ayrı başkanlıkların kurulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa’dan Türkiye’ye ek sipariş

Küresel ekonomide devam eden jeopolitik belirsizliklerin Türkiye’nin dış ticaretine etkilerine de değinen Özdemir, Avrupa’dan Türkiye’ye ek siparişler gelmeye başladığını söyledi.

Jeopolitik belirsizlik ortamında Avrupa kaynaklı ek siparişlerin Türkiye’nin ihracatı açısından önem taşıdığına dikkat çeken Özdemir, bu gelişmenin ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratabileceğine işaret etti.