MÜSİAD, Boston'da iftar programı gerçekleştirdi

MÜSİAD Boston'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenen iftarda konuşan MÜSİAD ABD Başkan Yardımcısı ve Boston Temsilcisi Kemal Bozkurt, derneğin 35 sene önce kurulduğunu ve dünyada 99 noktada temsil edildiğini belirtti.

'Hedef Türkiye ile ABD arasındaki ticareti arttırmak'

Bozkurt, MÜSİAD ABD'nin ise 13 yıl önce kurulduğunu, Boston, New York, Washington, North Carolino, Atlanta, Texas, California başta olmak üzere birçok eyalette temsilciliklerinin olduğunu ve bu sayının yakın zamanda daha da artacağını aktardı.

Kemal Bozkurt, MÜSİAD ABD olarak en büyük hedeflerinin Türkiye ile ABD arasındaki ticareti arttırmak olduğunu vurguladı.

Program, sponsorlara verilen hediyeler ve Türk Hava Yollarının bilet çekilişi ile son buldu.