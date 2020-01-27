MÜSİAD, çalıntı araçlar için çalışma başlattı

27 Ocak 2020

Müstakil Sanayici ve İşadamı Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi Başkanı İlhan Tıkılı, şehirleşme ve ulaşım alanlarındaki gelişmelere paralel olarak güvenlik sorunların artış gösterdiğine dikkati çekti. Tıkılı, "Ülkemizde büyüyen şehirler, değişen teknoloji, gelişen ekonomi ve şehirlerdeki toplu ulaşım sorunları, şahsi araç kullanım sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Araçların sayısının çoğalması ile güvenli korunan otopark yetmezliği sorunu ortaya çıkmış; bu durum araçlarda güvenlik problemlerine yol açmıştır" dedi.

Kiralama sektörünün hızla büyümesinin kötü niyetli kişilerin araç kullanımına rahat ulaşmasına yol açtığına değinen Tıkılı, "Bu bağlamda, ağır hasarlı araçların piyasada rahatça satılması da ilerleyen dönemlerde daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Kötü niyetli kullanıcılar tarafından araçlar çok ucuz fiyatlara satın alınarak, kiraladıkları veya çaldıkları araçların üzerine ağır hasarlı aracın plakası, şase ve motor numarası işlenmektedir. Böylece çalıntı araçlar, kötü niyetli sürücülerin kendi öz malı gibi yasal hale getirilebilmektedir. Aynı zamanda bankalardan kredi ile alınan ve ödenemeyen borçlar sonrasında rehinli olan veya alacaklı tarafından haciz konulan araçlara da bu yöntemler uygulanabilmektedir. Ayrıca bu araçlar parçalanarak, parçalarının satılması ile ciddi kazanç elde edilmektedir. Bu durum alacaklının mağdur olmasına sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

Usulsüzlük yapanlara ağır cezalar uygulanacak

MÜSİAD Ulaşım Araçları Endüstrisi Komitesi olarak uzun süredir bu sorunların üzerine çalıştıklarını vurgulayan Tıkılı, sorunların çözümü adına Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimler ile uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kiralama firmaları dernekleri, önde gelen kiralama firmalarının yetkilileri ve sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldıklarını kaydeden Tıkılı, hırsızlığın şeklinin artık değiştiğini, yapılmakta olan bu usulsüzlüklerin Türk Ceza Kanunu’nda karşılığının bulunmadığını ve toplantıda bu konuda cezai müeyyidelerin konulması ve var olan cezaların artırılması noktasında görüş birliğine varıldığını belirtti.

İlgili kurumların hassasiyetini memnuniyetle karşılıyoruz

Yakın zamanda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birimlerinin, kiralama firmaları yetkilileri ve sigortacılar ile tekrar bir araya gelineceğini vurgulayan Tıkılı, yetkililerin caydırıcı önlemler alma noktasındaki hassasiyetini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Tıkılı son olarak, yakın zamanda ağır hasarlı araçları, yönetmelikler dışında piyasaya süren, alan, satan, çalınan araçların bilgilerini değiştiren, rehinli veya çalıntı araçları parçalayan kötü niyetli kişilerin ağır cezalar ile karşılaşacaklarını belirtti.