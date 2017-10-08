MÜSİAD: Faizler çok yüksek

08 Ekim 2017

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD 97. Genel İdare Kurulu toplantısı için geldiği Aksaray'da, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Kaan, üçüncü çeyrekte yüzde 7'ye, yıl sonunda ise yüzde 6'ya yakın büyüme beklediklerini ifade etti.

Üretimdeki artışın, enflasyonun düşmesini ve istihdamın artmasını sağlayacağını söyleyen Kaan, "Orta vadeli programda işsizlik yüzde 10,5 seviyesinde görünüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da işsizliğin çok olduğunu, batıya gittikçe aslında işçi ihtiyacının olduğunu belirtmek istiyorum. Cazibe programları gerçekleşirse işsizlik rakamlarının çift haneden tek haneye döneceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaan, Türkiye'de yatırımların önünün açılabilmesi adına sanayici ve imalatçının daha rahat hareket edebilmesi için finans konusunda rahat bir borçlanma imkanının olması gerektiğini aktardı. MÜSİAD olarak 16-17 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Global Katılım Finans Zirvesi"ni düzenleyeceklerine işaret eden Kaan, şunları kaydetti:

"Zirveye bu konuda uzman akademisyenler ve ticari hayata yön veren iş dünyasından 10 bine yakın kişi katılacak. Türkiye'de faizler çok yüksek, yüzde 20'lere yakın. Bu oranla iş adamlarının yatırım yapması mümkün değil. Bu zirveyi onun için düzenleyeceğiz. Buna 'insani finans' adını verdik. Faizsiz finans sistemini tartışmaya açacağız. Türkiye'de katılım bankacılığı yüzde 5 seviyesinde. Bunun daha da arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş adamına, iş dünyasına yüzde 20'ye yakın oranda para satmakla Türkiye'nin kalkınmasının önünde bir duvar örmek aynı değerdedir. Biz insani finansla ilgili yapacağımız kongrede özellikle tarımsal finansmandan, girişim sermayesi fonundan başlayarak kooperatif bankacılığına kadar birçok projeyi masaya yatıracağız."

Kaynak: AA