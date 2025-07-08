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MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Yıl sonu dolar 45 TL'nin altında olmamalı

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, yıl sonunda dolar/TL kurunun ihracatçı açısından 45’in altına inmemesi gerektiğini belirtti. Özdemir, 350-400 baz puanlık faiz indiriminin temmuz ayında gerçekleşmesinin doğru olacağını, eylül ayına kalması durumunda geç kalınmış olacağını söyledi.

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MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: Yıl sonu dolar 45 TL'nin altında olmamalı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e'de katıldığı programda faiz ve döviz kuru politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatçıların rekabet gücünü koruyabilmesi için yıl sonunda dolar kurunun 45 TL'nin altına inmemesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “Kur şu an ihracatçının istediği seviyede değil. Daha serbest bırakılması gerektiğini, biraz daha artış göstermesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Beklentiler 43-45 bandında. Ancak biz ihracatçı açısından 45’in altını sağlıklı bulmuyoruz” dedi.

Kur seviyesinin artık yalnızca ihracatçıları değil, iç piyasaya üretim yapan işletmeleri de doğrudan etkilediğini vurgulayan Özdemir, ithalatın ucuz kalmasının yerli üretimi baskıladığını söyledi.

Para politikasına da değinen Özdemir, Merkez Bankası’nın temmuz ayında 350-400 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının doğru olacağını belirterek, “Faiz indirimi eylüle kalırsa bu ekonomi için geç kalınmış bir hamle olur” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: ForInvest