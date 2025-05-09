MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi

MÜSİAD'ın 28. Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Derneğin yeni dönem yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin belirlendiği genel kurulda asil yönetim kurulu üyeleri Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar, Fahrettin Oylum, Yunus Kartal, Selim Sar, Cemal Özen, Hasan Engin Tuncer, Ayşe Akgül Can, Mahmut Sefa Çelik, Ahmet Karakaya, Fatih Altunbaş, Mehmet Hilmi Kağnıcı, Abdullah Bozatlı, Selçuk Kar, Osman Nuri Önügören ve Mağsum Usta'dan oluştu.

Yeni dönemde MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine önceki dönem MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı olan OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD'ın 8'inci genel başkanı oldu.

"Daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız"

Burhan Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, bugün bir görevin değil bir teslimiyetin, vefanın ve dava nöbetinin devrini yaşadıklarını belirterek, gösterilen teveccüh dolayısıyla teşekkür etti.

Bu görevin büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Özdemir, "Bilmenizi istiyorum ki bu görevi bir makam olarak değil bir emanet olarak kabul ediyor ve bu sorumluluğu omuzlarımda değil gönlümde yaşatıyorum" dedi.

Özdemir, zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik göstergeler kadar ahlaki değerler de yıpranıyor ve sarsılıyor. Finansmana ulaşmanın oldukça zorlaştığı, yatırım yapmanın neredeyse cesaret değil de gözü karalık sayıldığı bir zamanda MÜSİAD'a çok daha büyük görevler düşüyor ama geçmişimizden biliyoruz ki bizim işimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Biz MÜSİAD'ı konfor için değil tamamıyla sorumluluk için seçtik. Bu yüzden inşallah yeni seçilen yönetim kurulumuzla birlikte bugünden itibaren daha çok dinleyecek, sizlere daha çok danışacak ve daha çok çalışacağız. Her bir üyemizi sürecin asil parçası kılacak, birlikte üretecek ve görevi birlikte yürüteceğiz."

"MÜSİAD Vizyon Belgesini yayımlayacağız"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, yeni döneme ilişkin oldukça fazla hazırlıklarının bulunduğunu belirterek, ilk çalışma kampımızı gerçekleştirip sonrasında MÜSİAD Vizyon Belgesi'ni yayımlamak istediklerini söyledi.

Özdemir, "Bu belgeyi tabi ki öncelikle siz üyelerimizle ve sonrasında kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu belgede önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı yazılı olarak paylaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Vizyon belgesinde nelerin olacağına ilişkin Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"MÜSİAD'ın yeni dönemde öncelik verilmesi gereken konular olacak. MÜSİAD'ı bekleyen yeni dönemdeki olası tehditler ve fırsatlar, MÜSİAD'ın yeni dönemde daha görünür kılınması için yapılması gerekenler, MÜSİAD Akademi ve UTESAV Derneğimizin yeniden yapılandırılması ve daha aktif hale getirilmesi için yapmamız gerekenler, MÜSİAD'ın araştırma raporlarına yön vermesi için kurmayı düşündüğümüz Ölçme Değerlendirme Merkezi, yine yeni dönemde eğitim alanında yapacağımız faaliyetler olacak. Bu alanda açıkçası çok daha fazla şeyler yapmayı planlıyoruz.

Yine üyelerin birbiriyle ticaretine imkan sağlayacak modern yazılım altyapısı, dijital kütüphanemizin etkin hale getirilmesi gibi birçok alt başlık var."

"MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansını kurmayı hedefliyoruz"

Burhan Özdemir, MÜSİAD'lı iş adamlarının yurt dışına açılması veya yurt dışından ticari ortak edinmelerine ilişkin MÜSİAD İktisadi İşletmesi altında faaliyet gösterecek MÜSİAD Ticari Yatırım Ajansını kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Politika yapıcılarla daha etkin iletişim kanalı kurmak adına politika kurulları oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Özdemir, "İlk etapta kurmayı öngördüğümüz politika kurulları; Ekonomi Politikaları Kurulu, İstihdam ve İş Gücü Politikaları Kurulu, Piyasa İzleme ve Rekabet Politikaları Kurulu, Teşvik Uygulamaları Politika Kurulu ve Vergi Uygulamaları Politika Kurulu olacaktır" şeklinde konuştu.