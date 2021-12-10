MÜSİAD, İklim Manifestosu’nu Vizyoner’21’de açıklayacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 2015’ten bu yana her 2 yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner etkinlikleriyle iş dünyasını geleceğe hazırlayan MÜSAİD, bu yılki zirve başlığı “Fark Et” olarak belirlendi. MÜSAİD’ın İklim Manifestosu’nun da açıklanacağı ‘MÜSİAD Vizyoner’21, iklim krizinden dijital dönüşüme, girişimci ekosistemine kadar birçok alanda iş dünyasına rehberlik edecek.

“MÜSİAD Vizyoner’21’de 4 ana konudan biri olan “İklimi Fark Et” başlığında açıklanacak İklim Manifestosu, “Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji”, “Yeşil Yakıt Projeksiyonu”, “Karbon Salımı Düşük Ya da Sıfır Enerji Üretimi”, “Döngüsel Ekonomi”, Enerjinin Dijitalleşmesi” ve “Paris İklim Anlaşması İçin Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar” başlıklarından oluşuyor. Bu kapsamda oluşturulan Danışma Kurulu’nda Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Sohbet Karbuz, Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Dr. Cihad Terzioğlu gibi akademisyenler yer alıyor.

“Daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için”

MÜSİAD Vizyoner’21’de “İklimi Fark Et” başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekileceğini kaydeden MÜSİAD Visyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, “İklim krizi ile mücadele kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması, iş dünyamız kadar derneğimiz de büyük sorumluluklar yüklüyor. MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve saygın akademisyenlerimizden oluşan Danışma Kurulumuz çalışmalarını tamamladı. ‘İklimi Fark Et’ başlığında yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler de manifestomuzu güçlendirecek.” dedi.

“İklim krizine karşı topyekün mücadeleye davet edeceğiz”

MÜSİAD Vizyoner’21 aracılığıyla iş dünyasının tüm aktörlerine küresel ısınmanın en büyük nedeni olan enerji ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gelecek projeksiyonu sunacaklarını belirten MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş ise, “MÜSİAD Vizyoner’21’de 4 ana konudan biri olarak belirlediğimiz ‘İklimi Fark Et’ başlığında, iklim krizine karşı başta KOBİ’lerimiz olmak üzere iş dünyasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’leri bünyesinde barındıran bir dernek olarak kendimizi sorumlu hissederek iş dünyasını iklim krizine karşı topyekün mücadeleye davet edeceğiz. Bu kapsamda Danışma Kurulumuzun öncülüğünde hazırladığımız İklim Manifestosu’nu MÜSİAD Vizyoner’21’de açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

“İş dünyasına örnek olacağız”

MÜSİAD’ın iklim değişikliğine karşı sorumluluk olarak faaliyetlerine yön verdiğine dikkat çeken Karataş, “Paris iklim Anlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından iklim krizine yönelik çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Bu kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerle iklim krizine yönelik önleyici tedbirleri içeren, iş dünyasını geleceğin stratejilerine hazırlayan bir manifesto hazırladık. MÜSİAD Vizyoner’21 etkinliğimizde açıklayacağımız KOBİ’lere yeşil dönüşüm yolunda ışık tutacak İklim Manifestosu ile Türkiye’nin iklim politikasına karşı duyduğumuz sorumluluğumuzu yerine getirerek iş dünyasına örnek olacağız“ diye ifade etti.

“AB Yeşil Mutabakat süreci sorumluluklar ve zorluklar getiriyor”

AB Yeşil Mutabakat sürecinin yeni bir ekonomik model olarak sorumluluklar kadar zorluklar da getirdiğine değinen Karataş, şöyle konuştu: “İklim değişikliğine ilişkin yürütülen çalışmalar aynı zamanda yeni bir ekosistem yaratıyor. Türkiye’de üretimin yüzde 80’inden fazlasını sağlayan Kobilerimizin bu dönüşüme nasıl adapte olacağı oldukça önemli. İklim değişikliğinin en büyük dayanak noktalarından biri olan enerjinin yüzde 35’ten fazlası sanayide kullanılıyor. Sanayinin enerji ve verimlilik dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol üstleniyor. İklim dönüşümünde eğitimden, teşvik ve desteklere kadar çok sayıda etken devlet politikasında belirleyici bir rol üstlenecek. Bu noktada özel sektörün sağlayacağı katkı, sahadan alınan veriler yeni stratejilere yol gösterecek. Kobileri temsil eden MÜSİAD olarak tüm bu etkenlerle birlikte değerlendirdiğimizde attığımız bu adımın, Türkiye’nin geleceğine kalıcı bir değer kazandıracağına inanıyoruz.”