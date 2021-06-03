MÜSİAD ile Bereket Sigorta güçlerini birleştirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Bereket Sigorta Grubu arasında "tekafül sigortacılığı" olarak da bilinen katılım sigortacılığının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD genel merkezinde düzenlenen imza töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik ve Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, tekafül sigortacılığının, yardımlaşma usulü ile yapılan karşılıklı bir sigorta türü olduğunu belirterek, "Buradaki amaç, bu sigortaya dahil olan kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşma sağlanmasıdır. Nitekim bu sistemde klasik sigortadan farklı olarak, teberru sisteminde toplanan primler katkı olarak alınır ve bir havuzda toplanır. Bu birikmiş meblağ, hasar meydana gelirse mağdur olan poliçe sahibinin zararını ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İş birliğinin önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz"

Bereket Sigorta Grubu ile imzalanan bu iş birliği protokolünün önemli bir farkındalık oluşturacağına inandıklarını ifade eden Kaan, "MÜSİAD üyesi firmalarımızın tekafül sigortacılığına yönelik farkındalıklarının artırılması, bu bağlamda Bereket Sigorta Grubu ürünlerine ilişkin duyuru ve tanıtımların yapılması ve söz konusu ürünlerin MÜSİAD üyeleri tarafından indirimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bu protokol ile birlikte İslami finans enstrümanlarının ülkemizdeki gelişimine ciddi bir fayda sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Bereket Sigorta, Bereket Emeklilik, Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut Güngör de "Gelişmiş finansal altyapısı, genç nüfusu, nitelikli iş gücü ve jeopolitik konumu ile Türkiye'yi ‘global faizsiz finans merkezi’ haline getirme hedefi ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlama vizyonu ile katılım finans ekosisteminin derinleşmesi ve katılım sigortacılığının tabana yayılması için MÜSİAD ile Bereket Sigorta Grubu arasında güçlü bir iş birliğinin adımları atılmıştır. Bu iş birliği protokolünün, katılım sigortacılığının gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Katılım sigortacılığının yaygınlaşması hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, protokol ile tekafül sigortacılığının (katılım sigortacılığının) gelişimi ve yaygınlaşması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, Bereket Sigorta Grubu'na ait tüm sigorta ürünlerinin MÜSİAD üyelerine tanıtılması, bu alanda farklı kampanyalar ile üyelere özel fırsatlar oluşturulması planlanıyor.