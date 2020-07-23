MÜSİAD ile LETVEN CAPITAL arasında güç birliği

23 Temmuz 2020

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile LETVEN CAPITAL arasında TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında stratejik iş birliğine gidildi.

İş birliğinin kapsamı ve detaylarının açıklanması amacıyla düzenlenen online basın toplantısı, Müstakil MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve LETVEN CAPITAL Genel Müdürü Kamil Kılıç’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Son çeyrekte ivmenin pozitife döneceğine inanıyoruz"

Programda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, pandemi ile gelen karantina dönemi ve sonrasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Kaan, ikinci çeyrekte karantina döneminin de etkisiyle bu rakamın azalacağını belirtti. Kaan, “Piyasalara sağlanan desteklerin, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini ve yılın son çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisinde ivmenin pozitife döneceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Konuşmasında tarım ve gıda sektörlerinin Türkiye ekonomisi açısından büyük bir önem taşıdığını söyleyen Kaan, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında belirlediği 150 milyar dolarlık üretim ve 40 milyar dolarlık ihracata erişmesi noktasında tarım ve gıda sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 2.2 milyon üretici ve 45 binin üzerinde küçük veya büyük ölçekli firma ile Türkiye'nin tarım ve gıdada son 20 yıldır net ihracatçı olduğunu belirten Kaan, "Türkiye, yıllık ortalama ihracat büyüme oranı yüzde 7.5 ile dünyada 21'inci sırada yer alıyor. Bugün, yüzde 2’lik paya sahip büyük şirketler, tüm tarım ve gıda ürünlerinin yüzde 45’ini üretiyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde gıda 100 şirketle birinci geliyor. Bu şirketlerin net satışları 143,5 milyar lira. Sektör, 5 milyon istihdam sağlıyor ve ihracatın yüzde 12’si tarım ürünleri ile gerçekleşiyor.” şeklinde konuştu.

İhracatı 180 milyar dolara çıkarılacak

Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin ihracatını gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak 2 bin tarım gıda firmasını KOBİ ve büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için LETVEN CAPITAL’e destek olduklarını açıkladı. MÜSİAD’ın teknoloji ve inovasyona yönelik hazırladığı projelerle de ilgili bilgi veren Kaan, şöyle konuştu:

“Bu iş birliğini, MÜSİAD’ımızın hayata geçirdiği ‘Tazelenme’ sürecinin vermiş olduğu meyvelerden biri olarak değerlendiriyoruz. Tazelenme sürecimizin son etabı olan MÜSİAD markalarımızın aktif olarak yer alacağı bu türden geniş kapsamlı projelerimiz ile ülke ekonomisine yüksek katma değerli çalışmalar armağan etmeyi hedefliyoruz. MÜSİAD FUTURE (Gelecek) olarak tanımladığımız markamız, 'geleceğin iş modelleri ve geleceğin sektörleri' sloganıyla tarımsal ve kırsal kalkınma alanındaki Türkiye’nin yeni yol haritasında etkin bir oyuncu olarak varlık gösterecek. Çok yakın bir tarihte MÜSİAD FUTURE markamızın bir diğer projesini daha, sizlere sunacağımızın haberini de bu vesile ile vermek isterim."

Yeni iş modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

LETVEN CAPITAL Genel Müdürü Kamil Kılıç ise konuşmasında gıda ve teknoloji alanında yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonlarının son yedi yılda, 5 bin 500’e yakın girişime 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.

Kılıç, “Dünya veriyi zenginleştirerek tüketiciye en doğru ürünü optimum şekilde sunmayı, ürünün kaybını ve israfını engellemeyi online talep-arz tedarik sistemlerinin akıllı depolar ile yönetilmesini, sürücüsüz araçlar ve drone taşımacılığı ile üreticiden direkt markete veya tüketiciye ulaştırmaya odaklanmış durumda. Bu durum, tarım ve gıda değer zincirinin küresel üretim ve tüketim ekosistemine entegre olmasını zorunlu hale getirecek. Gıda talebinin arttığı, tarım arazilerinin azaldığı, iklim değişimlerinden gün geçtikçe daha çok etkilediği bir ortamda, sürdürülebilir gıda ve gıda güvenliği için dünya, sayısı yakın gelecekte milyarları aşacak olan sensörler ile veri toplayıp işlenerek yeni iş modelleri geliştirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Hedef, bu alanda 1 unicorn çıkarmak

TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında belirlenen hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Kamil Kılıç, TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile en az 10 patent veya yeniliği ticarileştirmeyi, 5 start-up’ın her birini en az 50 milyon TL değerleme seviyesine getirmeyi, tarım ve gıda ekosisteminde yer alan işletmelerin yüzde 10’u ile iletişime geçerek 15 şirkete yatırım yapmayı, portföy içerisinde bulunan şirketlerin yüzde 40’ının cirosunun en az yüzde 50’sinin ihracat gelirinden oluşmasını sağlamayı, bu alanda Türkiye’den 1 unicorn çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kılıç, şöyle devam etti: "LETVEN CAPITAL TARS Fonu ile ayrıca, üretim teknolojileri olarak gruplandırdığımız Tarım Biyoteknolojisi, Çiftlik Yönetim Yazılımı, Robot ve Otomosyon Teknolojisi, Biyoenerji, Biyomateryal, Tedarik Zinciri Teknolojileri, Tarım Endüstrisi Pazar Yerleri, İnovatif ve Fonksiyonel Gıda ürünleri ile hizmet teknolojileri olarak gruplandırdığımız Mağaza İçi Perakende ve Restoran Teknolojileri, Restoran Pazar Yerleri, e-Market, Ev ve Pişirme Teknolojisi, Çevrimiçi Restoranlar ve Yemek Kitleri, Tarımda Finansal Teknolojiler alanlarına 2 yıl içinde 200 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz.”