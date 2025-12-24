MÜSİAD Mersin Başkanı Kayan: Mersin, Türkiye’yi büyüten şehir konumunda

Türkiye ekonomisinin pandemi sonrası hızlı toparlanma dönemini geride bıraktığını belirten Mehmet Sait Kayan, 2020’de yüzde 1,8 olan büyümenin 2021’de yüzde 11,81’e çıktığını, sonraki yıllarda ise daha dengeli bir seyre girdiğini ifade etti. Kayan, “2022’de yüzde 5,44, 2023’te yüzde 5,05 ve 2024’te yüzde 3,33’lük büyüme, kontrollü bir dengeleme sürecine işaret ediyor” dedi.

Mersin, ilk beş il arasında

Kayan, Mersin’in ekonomik büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük ilk beş ili arasında yer aldığını ve üst sıralardaki illerle güçlü bir rekabet içinde olduğunu vurguladı. Mersin’in Türkiye büyümesine katkısının 2020’de yüzde 0,11 iken 2021’de yüzde 0,20’ye, 2022’de ise yüzde 0,21’e yükseldiğini belirten Kayan, bu dönemde liman, lojistik, tarım ve ticaret sektörlerinin belirleyici olduğunu söyledi. Kayan ayrıca, 2023’te katkı oranının yüzde 0,06’ya gerilediğini, ancak 2024’te yeniden yüzde 0,14’e yükselerek toparlanma sinyali verdiğini ifade etti.

Tarım güçlü şekilde toparlandı

Mersin ekonomisinde tarımın yeniden lokomotif sektörlerden biri haline geldiğine dikkat çeken Kayan, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 2024’te 5 milyar TL hacme ulaştığını ve yüzde 18,2 büyüdüğünü söyledi. 2023’te yaşanan daralmanın ardından gelen bu toparlanmanın, tarımın hem ekonomik hem de gıda güvenliği açısından stratejik önemini ortaya koyduğunu belirtti.

“Büyümeyi kalıcı kılmalıyız”

Açıklamasının sonunda sanayide ihtisaslaşmanın önemine vurgu yapan Kayan, gıda işleme, tarıma dayalı sanayi, soğuk zincir, ambalaj, kimya ve yenilenebilir enerji ekipmanlarının Mersin için stratejik alanlar olduğunu söyledi. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Kayan, “Mersin sadece büyüyen değil, Türkiye’yi büyüten bir şehir olacaktır” dedi.

İnşaat gayrimenkul ve ticarette büyüme

İnşaat sektörünün 2024’te 5,86 milyar TL hacim ve yüzde 9,4 büyüme oranına ulaştığını belirten Kayan, büyüme hızının yavaşlamasına rağmen sektörün yüksek seviyesini koruduğunu ifade etti. Gayrimenkul faaliyetlerinde ise yüzde 17,5’lik artış kaydedildiğini söyledi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörünün 14,9 milyar TL hacme ulaştığını belirten Kayan, Mersin’in liman ve lojistik altyapısının kenti ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir ticaret merkezi haline getirdiğini dile getirdi.