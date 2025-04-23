MÜSİAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı Salihcan Sağlam: “Serbest bölgelerde ihracat gücü tehlikede”

Mersin Serbest Bölgesin­de tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkan Yardımcısı Salihcan Sağ­lam, 2 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı Kanun kapsamında serbest böl­gelerde uygulanan kazanç istisna­sının, serbest bölgeler içi satışla­rı istisna dışı bırakarak yalnızca yurtdışına yönelik satışlarla sı­nırlandırılmasına yönelik düzen­lemeye dikkat çekti. Sağlam, “Bu düzenleme, serbest bölgelerde in­şa edilen üretim ve ihracat başa­rısının sürdürülebilirliğini tehli­keye atacağını serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar olarak düşünmekteyiz” diyerek endişe­lerini dile getirdi.

Salihcan Sağlam, serbest böl­gelerde faaliyet gösteren firma­ların ürettikleri ürünlerin tama­mının kümelenme yöntemiyle doğrudan yurtdışı pazarlarına ihraç edildiğini, bu sistemin Tür­kiye’nin üretim ve ihracat odak­lı büyümesine büyük katkı sun­duğunu söyledi. Sağlam, serbest bölgelerde elde edilen kazançla­rın yurtdışı satışlarla sınırlandı­rılarak vergi istisnasının daral­tılmasının, doğrudan ihracat ya­pan ve ülkeye döviz kazandıran bu firmaların üretim gücünü ve istihdam kapasitesini ciddi şe­kilde zayıflatabileceği uyarısın­da bulundu. Sağlam, mevcut yapı­nın korunmasının ülke ekonomi­si için kritik olduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede faaliyet gösteren 524’ü yabancı sermayeli olmak üzere, 2.091 şirketin, 2024 yılında yak­laşık 100 bin kişiye istihdam sağ­layarak toplam 27 milyar 691 mil­yon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığını hatırlatan Başkan Yar­dımcısı Sağlam, “Serbest bölgele­rimiz, kayıt dışı ekonomiyle mü­cadelede ve dış ticaret dengemize katkıda örnek teşkil eden yapılar­dır. Bu başarıyı desteklemek yeri­ne sınırlamak, ülke ekonomisine ve istihdamına zarar verir” ifade­lerini kullandı.

“Kümelenme modelleri ve ihracat gücü tehlikeye girebilir”

Özellikle tekstil sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yıl­lardır sürdürülen kümelenme ça­lışmalarına işaret eden Salihcan Sağlam, “Serbest bölgelerde kü­melenme sayesinde firmaları­mız dünya pazarlarında rekabet avantajı kazandı” dedi. Yeni dü­zenlemenin bu yapılar üzerinde geri dönülmesi güç etkiler yara­tabileceğini vurgulayan Sağlam, “Bu değişiklik, firmaların sipariş alma kapasitelerini tamamen or­tadan kaldıracak, işletmelerin ka­panmasına ve binlerce insanın iş­siz kalmasına yol açacaktır” uya­rısında bulundu.

“Beyanname öncesi düzenleme revize edilmeli”

Son olarak Türkiye Serbest Böl­geler Platformu’nun hem siya­si hem de bürokratik düzeyde çö­züm odaklı girişimlerde bulundu­ğunu ve ilgili kurumların konu ile ilgili olumlu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Sağlam, “Firmaların beyanname verme süreci başlamadan önce düzen­lemenin revize edilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, ağır vergi yükleri nedeniyle birçok fir­ma kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, ser­best bölgelerde faaliyet gösteren firmaların üretim ve ihracat ka­biliyetlerini koruyacak adımların bir an önce atılmasını bölge tem­silcilerimiz adına talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üretimi ve ihracatı desteklemek için düzenleme gözden geçirilmeli”

Çözüm önerilerini de açıklayan Sağlam, “Serbest bölgelerde üretim yapan firmaların, hem yurtdışına hem de diğer serbest bölgelere satışlarından elde ettikleri kazançlar da istisna kapsamına alınmalıdır” dedi. Ayrıca serbest bölgeler arası satışların da Kurumlar Vergisinden muaf tutulmasının önemine değinen Sağlam, “Üretimin ve ihracatın önünü açacak şekilde bir revizyon yapılmazsa, serbest bölgelerimizin sosyal ve ekonomik katkısı sekteye uğrayacaktır. Hatta Serbest Bölgelerimizde faaliyet gösteren pek çok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürebilmesi için serbest bölgelerdeki firmaların rekabet gücünün mutlaka korunması gerektiğinin altını vurgulayarak çizen Sağlam, yapılacak düzenlemelerin bu anlayışla şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Serbest bölgeler neden kritik öneme sahip?

Türkiye’deki 19 serbest bölgede faaliyet gösteren 2.091 firma, 2024 yılında yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladı.

* Ticaret hacmi:

27 milyar 691 milyon dolar

* İhracatın ithalatı

karşılama oranı: %152

* Kayıt dışı ekonomi oranı:

Yok denecek kadar düşük

* Üretim ve ihracatta katma değer yaratarak ülkenin cari fazlasına pozitif katkı sunuyorlar.

Serbest bölgeler, hem üretim hem de ihracat odaklı büyüme stratejisinde kilit bir rol oynuyor.