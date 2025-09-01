MÜSİAD Mersin Şube Bşk. Mehmet Sait Kayan: Mersin ekonomisinin sınavı barınma olacak

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sa­it Kayan, Mersin’in son dönemde sanayi ve lojistik alan­larında güçlü bir ivme yakaladığı­nı, ancak konut ve imar alanında yaşanan sıkışıklığın kentin potan­siyelini sınırlayan en önemli un­sur haline geldiğini söyledi. Yük­sek konut fiyatları ve sınırlı konut arzının nitelikli iş gücünün kente çekilmesini zorlaştırarak, sürdü­rülebilir kalkınmayı engellediği­nin de altını çizen Başkan Kayan, bu nedenle önümüzdeki dönemde Mersin ekonomisinin büyümesin­de en büyük sınavın barınma kri­zini aşmak olacağı uyarısında bu­lundu. Başkan Kayan, “Eğer üre­tim ve istihdamda kalıcı büyüme istiyorsak, barınma maliyetlerini dengelememiz gerekiyor. Bu ne­denle yeni konut alanlarının imara açılması ve sosyal konut projele­rinin devreye alınması şart” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamla­rı Derneği (MÜSİAD) Mersin Şu­be Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası Temmuz 2025 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Adana– Mersin bölgesinde konut fiyatla­rının yıllık bazda yüzde 28,3 art­tığını, Mersin’de ise satılık konut fiyatlarının metrekare başına or­talama 23 bin 404 TL’ye ulaştığı­nı hatırlattı. Bugün Mersin’de ko­nut fiyatlarının ve kiraların Tür­kiye ortalamasının çok üzerinde seyrettiğinin altını çizen Başkan Kayan, “Bu mesele bugünün değil, uzun yıllardır süregelen bir sorun. Bu durum hem dar gelirli vatan­daşlarımızı zorluyor hem de sana­yide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli iş gücünü kente çekmeyi güçleşti­riyor. Eğer üretim ve istihdamda kalıcı büyüme istiyorsak, barınma maliyetlerini dengelememiz gere­kiyor” şeklinde konuştu.

“Yeni konut alanlarının imara açılması şart”

Kayan, merkez ilçelerde yıllar­dır beklenen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanması­nı önemli bir fırsat olarak gördük­lerini dile getirdi. Başkan Kayan, “Kentin önü açıldı. İmara açılan yeni ticaret alanları ile birlikte kente yatırım artacak fabrika, de­polama alanları gibi yeni tesisler kurulacaktır. Ancak konut alanla­rı açısından sınırlı kalan bu plan, kentin büyümesi açısından kritik ama tek başına yeterli değil. Konut arzı sınırlı kaldığı sürece arz–ta­lep dengesi kurulamaz. İl koordi­nasyonuyla planın 1/1000 ölçek­li uygulama imar planlarıyla hızla desteklenmesi, yeni konut alanla­rının açılması ve sosyal konut pro­jelerinin devreye alınması şart. Bu adımlar yalnızca barınma krizini hafifletmeyecek, aynı zamanda yatırım ortamını da güçlendire­cektir” ifadelerini kullandı.

“Sanayi büyüyor, barınma eksik”

Mersin’in her geçen gün büyü­yen bir sanayi kenti olduğuna dik­kat çeken Kayan, 2024 yılında 33 firmanın İSO 500 listelerinde yer aldığını anımsatarak, “Firmala­rımızın üretimden kopmadığını, aksine büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu büyümenin sürdürülebilmesi için lojistikten enerjiye, ulaşımdan barınmaya kadar her alanda altyapının güç­lendirilmesi gerekiyor” dedi.

“Nitelikli iş gücü için ucuz erişilebilir sosyal konut şart”

Mersin sanayisinin hızla büyü­düğünü ve kentin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü göçünü alabilme­si için mutlaka ucuz ve erişilebilir sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çi­zen Başkan Kayan, “Yeni yatırım­larla birlikte 60 bine yakın çalışa­na ihtiyaç duyulacağını öngörüyo­ruz. İş gücü göçünde diğer illerle rekabet etmeliyiz. Bugün mühen­disinden teknisyenine kadar pek çok kalifiye çalışan barınma ma­liyetleri yüzünden Mersin yerine farklı kentleri tercih ediyor. Eğer sosyal konut ve işçi kadrolarına yönelik ucuz, erişilebilir konut projeleri üretemezsek, yatırımla­rımıza uygun iş gücünü bulmak­ta zorlanacağız. Bu nedenle bele­diye marifetiyle sanayi bölgeleri­ne yakın yerlere çalışan kesim için uygun ödeme koşullarıyla sosyal konutlar üretilmesi gerekiyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrıda bu­lunuyoruz” diye konuştu.

Göçün doğru yönetilmesi duru­munda iş gücü açısından bir fırsat oluşturabileceğini belirten Ka­yan, Mersin’in hem bölgesel hem de deprem sonrası iç göçün yoğun yaşandığı illerden biri olduğunu ve bu nüfusu eğitim, istihdam ve ba­rınma politikalarıyla ekonomiye kazandırmanın mümkün olduğu­nu söyledi.