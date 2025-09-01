  1. Dünya Gazetesi
MÜSİAD Mersin Şube Bşk. Mehmet Sait Kayan: Mersin ekonomisinin sınavı barınma olacak

Merkez Bankası konut fiyat endeksini değerlendiren Mehmet Sait Kayan, Mersin’in son dönemde sanayi ve lojistik alanlarında güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Kayan, bu süreçte barınma ihtiyacının Mersin’in potansiyelini sınırlayan en önemli unsur haline geldiğini söyledi.

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sa­it Kayan, Mersin’in son dönemde sanayi ve lojistik alan­larında güçlü bir ivme yakaladığı­nı, ancak konut ve imar alanında yaşanan sıkışıklığın kentin potan­siyelini sınırlayan en önemli un­sur haline geldiğini söyledi. Yük­sek konut fiyatları ve sınırlı konut arzının nitelikli iş gücünün kente çekilmesini zorlaştırarak, sürdü­rülebilir kalkınmayı engellediği­nin de altını çizen Başkan Kayan, bu nedenle önümüzdeki dönemde Mersin ekonomisinin büyümesin­de en büyük sınavın barınma kri­zini aşmak olacağı uyarısında bu­lundu. Başkan Kayan, “Eğer üre­tim ve istihdamda kalıcı büyüme istiyorsak, barınma maliyetlerini dengelememiz gerekiyor. Bu ne­denle yeni konut alanlarının imara açılması ve sosyal konut projele­rinin devreye alınması şart” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamla­rı Derneği (MÜSİAD) Mersin Şu­be Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası Temmuz 2025 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Adana– Mersin bölgesinde konut fiyatla­rının yıllık bazda yüzde 28,3 art­tığını, Mersin’de ise satılık konut fiyatlarının metrekare başına or­talama 23 bin 404 TL’ye ulaştığı­nı hatırlattı. Bugün Mersin’de ko­nut fiyatlarının ve kiraların Tür­kiye ortalamasının çok üzerinde seyrettiğinin altını çizen Başkan Kayan, “Bu mesele bugünün değil, uzun yıllardır süregelen bir sorun. Bu durum hem dar gelirli vatan­daşlarımızı zorluyor hem de sana­yide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli iş gücünü kente çekmeyi güçleşti­riyor. Eğer üretim ve istihdamda kalıcı büyüme istiyorsak, barınma maliyetlerini dengelememiz gere­kiyor” şeklinde konuştu.

“Yeni konut alanlarının imara açılması şart”

Kayan, merkez ilçelerde yıllar­dır beklenen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının tamamlanması­nı önemli bir fırsat olarak gördük­lerini dile getirdi. Başkan Kayan, “Kentin önü açıldı. İmara açılan yeni ticaret alanları ile birlikte kente yatırım artacak fabrika, de­polama alanları gibi yeni tesisler kurulacaktır. Ancak konut alanla­rı açısından sınırlı kalan bu plan, kentin büyümesi açısından kritik ama tek başına yeterli değil. Konut arzı sınırlı kaldığı sürece arz–ta­lep dengesi kurulamaz. İl koordi­nasyonuyla planın 1/1000 ölçek­li uygulama imar planlarıyla hızla desteklenmesi, yeni konut alanla­rının açılması ve sosyal konut pro­jelerinin devreye alınması şart. Bu adımlar yalnızca barınma krizini hafifletmeyecek, aynı zamanda yatırım ortamını da güçlendire­cektir” ifadelerini kullandı.

“Sanayi büyüyor, barınma eksik”

Mersin’in her geçen gün büyü­yen bir sanayi kenti olduğuna dik­kat çeken Kayan, 2024 yılında 33 firmanın İSO 500 listelerinde yer aldığını anımsatarak, “Firmala­rımızın üretimden kopmadığını, aksine büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu büyümenin sürdürülebilmesi için lojistikten enerjiye, ulaşımdan barınmaya kadar her alanda altyapının güç­lendirilmesi gerekiyor” dedi.

“Nitelikli iş gücü için ucuz erişilebilir sosyal konut şart”

Mersin sanayisinin hızla büyü­düğünü ve kentin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü göçünü alabilme­si için mutlaka ucuz ve erişilebilir sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çi­zen Başkan Kayan, “Yeni yatırım­larla birlikte 60 bine yakın çalışa­na ihtiyaç duyulacağını öngörüyo­ruz. İş gücü göçünde diğer illerle rekabet etmeliyiz. Bugün mühen­disinden teknisyenine kadar pek çok kalifiye çalışan barınma ma­liyetleri yüzünden Mersin yerine farklı kentleri tercih ediyor. Eğer sosyal konut ve işçi kadrolarına yönelik ucuz, erişilebilir konut projeleri üretemezsek, yatırımla­rımıza uygun iş gücünü bulmak­ta zorlanacağız. Bu nedenle bele­diye marifetiyle sanayi bölgeleri­ne yakın yerlere çalışan kesim için uygun ödeme koşullarıyla sosyal konutlar üretilmesi gerekiyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrıda bu­lunuyoruz” diye konuştu.

Göçün doğru yönetilmesi duru­munda iş gücü açısından bir fırsat oluşturabileceğini belirten Ka­yan, Mersin’in hem bölgesel hem de deprem sonrası iç göçün yoğun yaşandığı illerden biri olduğunu ve bu nüfusu eğitim, istihdam ve ba­rınma politikalarıyla ekonomiye kazandırmanın mümkün olduğu­nu söyledi.