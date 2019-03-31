MÜSİAD: Ortak gayemiz yeniden büyüme trendinin yakalanması

31 Mart 2019

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yerel seçimlerin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Yerel Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini dileriz.

Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eder ve tüm belediye başkanlarına belediyeciliğin, halkın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneminin idraki ile başarılı bir görev süresi temenni ederiz.

Demokratik iradenin %83’lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkımız, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilemiştir.

“31 Mart Yerel Seçimleri” sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır. 4.5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, “Yeni Ekonomik Plan” sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır.

Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. “Meselemiz Türkiye Olsun” diye çıktığımız yolda “Meselesi Türkiye” olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz.

Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların, kabullenen ve uygulayan tarafı değil; oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir.

Cumhur ittifakına güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz.

Seçim sonuçları hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönem, Türkiye için şahlanma vakti olsun dileriz."