MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi'nden 2025’e negatif başlangıç

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) ocak ayı sonuçları açıklandı. 2025 yılı Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,6 puan düşerek 48,6 seviyesine geriledi. Bu düşüşte, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi’nin 5,2 puanlık azalışı etkili oldu.

Açıklamalara göre, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 46,0 seviyesine gerilerken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 2,1 puan artarak 52,9’a yükseldi. Sanayi sektöründe, yeni siparişlerin artışı ve üretim alt endeksindeki olumlu gelişmeler dikkat çekerken, hizmet sektöründe iş hacmi alt endeksindeki azalış önemli bir etken oldu.

Sanayi sektöründeki iyi performans

Sanayi sektöründe Ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Endeksi 52,9’a yükseldi. Girdi alımları 4,1 puan azalmış olsa da 59,0 ile yüksek seviyesini korudu. Yeni siparişlerin artışı ve üretim alt endeksindeki 2,8 puanlık artış, olumlu görünümün devam ettiğini gösterdi. İstihdam alt endeksi ise 1,9 puan artarak 54,5 seviyesine yükseldi.

Hizmet sektöründe duraklama

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Ocak ayında 5,2 puanlık düşüşle 46,0 seviyesine geriledi. Girdi alımları 4,3 puan düşerek 54,6 seviyesine indi. Ayrıca, nihai mal stoku ve tedarikçilerin teslimat süresi alt endekslerinde kaydedilen azalışlar da sektörün olumsuz gelişmelerini işaret etti. Hizmet sektöründe, istihdam alt endeksindeki 3,9 puanlık azalışla emek talebinde bir azalma görüldü.

Verilere göre SAMEKS Bileşik Endeksi, 48,6 seviyesinde gerçekleşerek ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha durgun olduğunu gösterdi. Sanayi sektöründeki olumlu gelişmelere rağmen, hizmet sektöründeki yavaşlama ekonomik görünümdeki duraklamayı teyit etti.