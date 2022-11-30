MÜSİAD SAMEKS kasımda 53,1 puana geriledi

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Kasım 2022 sonuçları açıklandı. Buna göre, kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,5 puan azalmasına karşın 53,1 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde önceki aya göre 1,1 puan artış kaydederek 59,1 seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, üst üste 16’ncı ayında referans değer üzerinde yer alarak pozitif görüntüsünü sürdürdü.

Aynı dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 1,0 puan ivme kaybetmesine karşın 50,8 puanlık seviyesiyle sektördeki büyümenin devam ettiğini işaret etti.

Hizmet sektöründe gözlenen gerilemede girdi alımlarının artış hızının önceki aya kıyasla hız kaybetmesi etkili olurken, sanayi sektöründe gerçekleşen artışta ise yeni siparişlerin canlı görünümünün tetiklediği üretim artışı belirleyici oldu.

Her iki sektörde de istihdam alt endeksinin referans değer üzerinde gerçekleşmesi, yılın 3’üncü çeyreğinde artış hızı düşen istihdam göstergelerinin yeniden pozitife döndüğüne dair olumlu sinyaller verdi.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,5 puan azalmasına karşın 53,1 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın dördüncü çeyreğine dair pozitif görünümünü sürdürerek, ekonomik aktivitedeki canlılığın kasım ayında da devam ettiğine işaret etti.