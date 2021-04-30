MÜSİAD SAMEKS nisanda 53,2 puana yükseldi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 53,2 değerine yükseldi.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,0 seviyesine yükselmesi etkili oldu. Sanayi sektörü endeksinin de önceki aya göre 1,7 puan artarak 52,5 seviyesine yükselmesi, endeksteki olumlu görünümü destekledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ekonomik Siyasal ve Sosyal Araştırma Biriminden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu dönemde her iki sektör endeksinde gözlenen hızlanmada girdi alımlarındaki artışların sürmesi etkili olurken bu artışlara karşın hizmet sektörüne ilişkin iş hacminin, sanayi sektörüne ilişkin ise üretimin durgun bir seyir izlediği gözlenmiştir.

Söz konusu gelişmeler neticesinde Nisan ayında 53,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini üst üste 5’inci ayına taşımış ve reel sektördeki canlılığa işaret etmiştir."