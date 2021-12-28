MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi

Görüşmeyi, MÜSİAD sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız @MahmutAsmali ve YK üyelerimiz, @TUSIAD Başkanı @SimoneKaslowski ve beraberindeki heyet ile Genel Merkez binamızda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve iş dünyamıza dair fikirler ele alındı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."