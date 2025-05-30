MÜSİAD’dan ara zam uyarısı: Sanayici ek yükü kaldıramaz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel başkanı Burhan Özdemir, ekonomideki son gelişmeleri ve muhalefetin ara zam görüşmelerini değerlendirdi.

Yüzde 80'leri bulan reel enflasyonun OVP sayesinde yüzde 40'ların altına indiğini belirten Özdemir, ekonomi yönetiminin de artık gevşeme ile birlikte reel sektöre can suyu olacak adımlar atabileceğini söyledi.

Reeel sektördeki faiz oranları

Bu noktada reel sektördeki faiz oranlarını işaret eden Özdemir, "Üreten kişilere belli şeylerin sübvanse edilebileceğini düşünüyorum. Kredi oranlarında bir miktar gerileme bekliyoruz" dedi, tünelin ucunda ışık gördüğünü söyledi.

MÜSİAD asgari ücrette ara zamma nasıl bakıyor?

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, dün asgari ücrete ara zam için TİSK ve DİSK ile bir araya gelmiş, enflasyonun asgari ücreti erittiğini söylemişti. Özel'in asgari ücret turunu değerlendiren Özdemir, MÜSİAD olarak zam beklentisi içinde olmadıklarını belirtti.

"Sanayiciye ek asgari ücret yükü kaldırılabilir olmaz"

Sanayicinin 2-3 senedir kâr edemediğinden bahseden Özdemir, "Böyle bir dönemde ayakta kalmaya çalışan sanayiciye ek bir asgari ücret yükü çok kaldırılabilir olmaz" dedi.

Ancak Özdemir yılın ikinci yarısına işaret ederek "Biraz daha makrodan mikroya dönen bir OVP açılımı olursa, o zaman yıl sonunda daha farklı şeyleri konuşuruz" ifadelerini kullandu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 14 Mayıs'ta"Asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.