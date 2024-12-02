MÜSİAD'dan asgari ücret çıkışı: Yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

Milyonların gözü kulağı asgari ücret haberlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verirken, AK Parti kulislerinde ise asgari ücretin en düşük 25 bin en yüksek 27 bin olacağının konuşulduğu iddia ediliyor. Öte yandan işverenler asgari ücrette yüzde 25'lik zammı savunuyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı da asgari ücrette yüzde 25 eşiğine dikkat çekti.

'Eflasyon hedefine zarar getirecek artış doğru değil'

Varlık Yönetimi programına katılan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirterek, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" dedi.

'Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli'

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

Asmalı,iş dünyasının da yüksek faizden rahatsız olduğunu dile getirdi.