MÜSİAD'dan asgari ücret önerisi

Merve YİĞİTCAN

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini söyledi.

"MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı asgari ücretle ilgili şöyle konuştu: "Çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin artması; en az onlar kadar, işverenler olarak bizleri de memnun edecektir. Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon kadar artışı işveren, enflasyonun üzerinde kalan kısmı devlet üstlensin."

"Faiz indirimini destekliyoruz"

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da değerlendiren MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Türkiye gündemini meşgul eden en önemli konulardan biri de faiz indirim kararı…Faizlerin iki yönü var. Getiri yönü ve maliyet yönü. Sanayiciyi ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek çıkmasını sağlamaktadır.

Sanayici ve İş insanları derneği olarak bizi daha çok ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri, kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz" diye konuştu.

7 başlıkta yeni dönem stratejisi

11 Eylül'de MÜSİAD’ın 7’nci Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Asmalı, "Bugün itibari ile yeni dönemdeki 58.günümüzü geride bıraktık. Bu süreç kapsamında tüm kurullarımızla geniş istişare toplantıları gerçekleştirerek yeni dönem stratejik eylem planımızı hazırladık" dedi.

Başkan Asmalı, Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücüne katma değer sağlayabilmek için yeni dönem projeksiyonunu 7 ana başlık altında kurguladıklarını söyleyerek aksiyon planını açıkladı:

1-G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari diplomasinin artırılması,

2-Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması,

3-Yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi,

4-MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması,

5-Mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerini güçlendirilmesi,

6-Ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşeleri Anadolu’daki iş insanları ile bir araya getirilmesi,

7-MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması.

Devam edecek...