MÜSİAD'dan faiz indirimi mesajı: 'Sürpriz olur' diyerek beklentiyi açıkladı

Perşembe günü açıklanacak yılın ilk faiz kararına ilişkin iş dünyasının beklentilerini paylaşan Özdemir, 150 baz puanlık bir faiz indirimi öngörürken, 2026 yılına yönelik temkinli ancak iyimser bir tablo çizdi.

CNBC-e ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunan Özdemir, 250-300 gibi dramatil indirimler beklemediklerini ancak 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini öngördü. "200 bile sürpriz olur" diyen Özdemir, "Ocak ayı temkinli hareket etmemiz gereken bir ay. TCMB bundan sonraki faiz indirimlerinde daha dengeli gidebilir" dedi.

Üreticinin faiz indirimlerinin kredi maliyetlerine doğru orantılı yansımadığından şikayet ettiğini belirten Özdemir, "Kamunun bu yıl daha düşük borçlanacağını dikkate alacak olursak politika faizi kredi faizleri makasında daralma mümkün" ifadeleriin kullandı.

Döviz artışının enflasyonun altında kalacağı beklentisi

Özdemir, döviz kurundaki artışın ihracata etkisinin sınırlı olduğunu, asıl belirleyici unsurun küresel talep olduğunu söyledi. İhracatçıların kur artışına bel bağlayarak plan yapmadığını vurgulayan Özdemir, döviz artışının enflasyonun altında kalmasını beklediğini belirtti. Avrupa ekonomisindeki olası toparlanmanın ihracatı yüzde 2,5-3 artırabileceğini ifade eden Özdemir, sanayicinin zor bir dönemden geçtiğini ancak 2026 sonunda enflasyonun Merkez Bankası hedeflerinin bile altına inmesinin sürpriz olmayacağını dile getirdi.

"Sektörel teşvikten ziyade işgücü üzerinde durulmalı"

Özdemir, teşvik politikalarına ilişkin olarak, "Teşvik konusunda alınması gereken tedbir emek yoğun ve üretime katacak kişileri üretime katmaya endeksli olacak şekilde öncellenmeli. Teşvikten ziyade işgücü üzerinde durulmalı. İşsizlik oranı 2025'te yüzde 9'un altına indi" dedi. Atıl işsizlik oranına da dikkat çeken Özdemir, "Bu kişiler hizmet sektörüne gidiyorlar.

Üreticileri ödüllendirici mekanizmamız yok. Desteklerin özellikle üretimde, sanayide çalışan kesime verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütüncül sanayi teşvikleri değil, daha çok çalışana, sosyo-ekonomik kılcal damarlara dokunacak şeylere temas etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2026 için umutluyuz"

2026 yılına yönelik değerlendirme yapan Özdemir şunları kaydetti:

"2026'da yine temkinli bir yıl olacak. Sıkı para politikasının benzer şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Artık enflasyonda yüzde 30'lar mertebesine ocak ayı itibarıyla bunun altına geleceğimizi düşünüyoruz. Bu finansmana erişimde ilk çeyrekte bir miktar rahatlama olacağını düşünüyoruz. Ciddi şekilde yatırım planlaması yapan üyelerimiz var. Temkinli izlemek lazım. Biz 2026 için olumluyuz."