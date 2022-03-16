MÜSİAD'dan İTO Başkanı Avdagiç'e destek

Ekim-Kasım aylarında yapılması beklenen oda ve borsa seçimleri öncesinde kulisler hareketlenirken, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İstişare toplantısında ekonomik gelişmelerin yanı sıra İTO seçimleri de ele alındı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, İTO'nun yalnız İstanbul değil, Türkiye için büyük önem taşıyan bir yapılanma olduğunu belirtti.

İstanbul ile sınırlı kalmayan bu etkinin güçlü planlama ve projelerle yoluna devam etmesi gerektiğini aktaran Asmalı, "MÜSİAD olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da güçlü bir İTO'dan yana olduğumuzun altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Asmalı, İTO Başkanı Avdagiç'in başarılı çalışmalarının iş dünyası ve İstanbul'un iktisadi alandaki atılımlarına yeni bir vizyon kazandırdığını bildirerek, şunları kaydetti:

"İTO, tarih boyu büyük önem arz etti. Hayata geçirilen projelerle Türkiye ve bölgenin de ekonomik dinamiklerine dokundu. Şekib Avdagiç başkanlığındaki İstanbul Ticaret Odası'nın dünden bugüne hayata geçirdiği projeler ülkemizin yarınlarına artı bir değer kattı. Dolayısıyla bu istikrarlı yolculuğun devamını destekliyoruz."

İTO ile sürdürülen projelere ve iş birliği alanlarına değinen Asmalı, yeni ekonomi modeli ile ortaya konan iktisadi dönüşümde İTO ve MÜSİAD'ın kilit rol üstlendiğini hatırlattı.

Asmalı, MÜSİAD'lı iş insanlarının Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yatırım faaliyetleriyle ekonomiyi desteklediğini aktararak, "MÜSİAD olarak öncelikli hedefimiz, istihdam ve ihracat odaklı yatırım ve üretim çalışmalarımızı Türkiye'nin dört bir yanına taşımak. İstanbul'un iktisadi gücü ve bunu destekleyen İTO ise bu hedefe ulaşmada en etkili paydaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un, dünyanın imrendiği, beğeniyle, dikkatle takip edilen, ekonomik açıdan da cazibe merkezi bir şehir olduğuna işaret eden Asmalı, "Kültürel bir hazine ve uluslararası ticaretin merkezi konumunda. İTO çatısı altında Sayın Şekib Avdagiç ile yeni bir dönemin İstanbul'un marka değerine daha da güç katacağına yürekten inanıyoruz" yorumunu yaptı.