MÜSİAD'dan İTO’ya 'istişare' daveti

Merve YİĞİTCAN

Bu yıl Ekim-Kasım aylarında yapılması beklenen oda ve borsa seçimleri öncesinde kulisler hareketlenirken, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Meclis üyelerini istişare toplantısına davet etti.

DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre, İTO Başkanı Avdagiç’e hitaben MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı tarafından yazılan davet mektubunda 'istişare' ve 'hasbihal' adı verilen toplantının 15 Mart Salı günü saat 19.00'da yapılacağı belirtildi.

MÜSİAD’ın daveti, kulislerde derneğin İTO seçimlerine yeniden aday olacağını açıklayan Şekib Avdagiç'e destek vereceği şeklinde yorumlandı.

İTO Başkanı Avdagiç, yeniden aday olacağını ilk kez geçtiğimiz günlerde Barcelona’daki Mobile World Congress (MWC) Fuarı’nda duyurmuştu.

Avdagiç, “Arkadaşlarımızla gerekli istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki dönem için tekrar çalışmalara başladık. İstanbul iş dünyasının tamamını kucaklayacak şekilde tekrar çalışmamızı yapıp başladığımız işleri devam ettirme öngörümüz var” ifadelerini kullanmıştı.