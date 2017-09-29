MÜSİAD'ın İTO'daki adayı Şekib Avdagiç

29 Eylül 2017

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) başkan adayını belirlemek için Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yaptığı temayül yoklamasının ardından başlayan istişareler sonuç verdi. MÜSİAD'ın seçimlerdeki adayı halen İTO Meclis Başkanı olan Şekib Avdagiç olacak.

MÜSİAD daha önce gerçekleştirdiği temayül yoklamasında üyelerine “İTO’da kimi başkan görmek istersiniz?” diye sormuştu. Yoklamada İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve İsrafil Kuralay'ın isimleri ön plana çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre, yapılan istişareler sonucunda Şekib Avdagiç ismi üstünde anlaşıldığı öğrenildi. Diğer yandan temayül yoklamasının ardından gerçekleştirilen meclis toplantısında İTO Başkanı İbrahim Çağlar sert bir konuşma yaparak, "Bizim anlayışımızda makamlara aday belirlerken kapalı kapılar arkasında iş çevirmek yoktur. İTO Meclis üyeleriyle istişare etmeden adaylığım konusunda bir ifade ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizler adına ne yapacağıma karar verecek olan yine bu meclis’tir” sözleriyle oda seçimlerinin yüksek tansiyonlu geçeceğinin sinyalini vermişti.

İTO'da ekim-kasım aylarında yapılması planlanan seçimler, geçen hafta Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan 2018'e ertelenmişti. Kulislere göre, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz'un da aday olmak istediği belirtiliyor. Yine mevcut Başkan İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ya da yardımcılarından Gökhan Murat Kalsın'ın aday olabileceği ifade ediliyor.

Vizyoner’17 Türkiye'nin geleceğine katkı yapacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi, 11-12 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Wow Convention Center’da gerçekleştirilecek. Türkiye için bir yol haritası niteliğinde düşünülen Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile iş dünyasından isimler katılacak. İkincisi gerçekleştirilecek MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nin ana temasını, gelecekte var olmanın en önemli unsurlarından ‘dönüşüm’ kavramı oluşturuyor. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin atılım yapması ve daha iyi yarınlara sahip olması için, hem STK hem de iş adamları derneği olarak ellerini taşın altına koymaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Kaan, “Yurt içinde 86 irtibat nokta, yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile Türkiye’mizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, dönüşümün stratejisini inşa ettiğimiz uluslararası bir organizasyon olarak bu çabanın bir parçası” dedi.