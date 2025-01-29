Musk, Çin modeline geçiyor! Süper uygulama vizyonu gerçekleşmeye yakın: X ve Visa’dan dev ortaklık!

Elon Musk, X platformunu WeChat gibi çok amaçlı bir "süper uygulamaya" dönüştürme hedefinde önemli bir adım daha attı. Şirket, bu yıl piyasaya süreceği yeni finansal hizmeti "X Money" için ABD’li ödeme devi Visa ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Visa Direct teknolojisi sayesinde X kullanıcıları, banka hesapları ile dijital cüzdanları arasında anında para transferi yapabilecek. Ayrıca, Zelle ve Venmo benzeri eşler arası ödeme (P2P) sistemleri ile anlık işlemler gerçekleştirebilecek.

X CEO’su Yaccarino: Her şey uygulaması için büyük bir dönüm noktası

X’in Üst Yöneticisi Linda Yaccarino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu ortaklığın platformun "her şey uygulaması" vizyonuna yönelik büyük bir adım olduğunu vurguladı. Yaccarino, Visa'nın X Money için ilk ortak olduğunu duyurdu ve bu yıl içinde daha büyük duyuruların geleceğini belirtti.

Visa da Yaccarino'nun paylaşımını alıntılayarak, "Visa Direct, ABD'deki X Money kullanıcılarının banka kartları ile gerçek zamanlı para yatırmalarını ve transfer etmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

X, finans sektörüne güçlü bir giriş yapıyor

X, daha önce Jack Dorsey döneminde Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini ekleyerek kripto para transferine imkan tanımıştı. Ancak ABD’de bir para hizmeti işletmesi olarak faaliyet göstermek karmaşık düzenleyici süreçlerden geçmeyi gerektiriyor.

Elon Musk’ın liderliğinde X Payments LLC, ABD’nin 41 eyaletinde finansal hizmet lisanslarını aldı ve ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) kaydını tamamladı. X Money'nin 2024’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

X’in, içerik üreticilerinin harici finans kuruluşlarına gerek kalmadan ödeme almasını ve platform içinde fonlarını saklamasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Elon Musk, Kasım 2022’de düzenlenen bir toplantıda, X’in ilerleyen dönemde yüksek getirili bir para piyasası hesabı gibi hizmetler sunabileceğini de ifade etmişti.

Visa yetkilileri, bu işbirliği hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da, bu ortaklık X’in finans sektöründe daha güçlü bir oyuncu haline gelmeye başladığının sinyallerini veriyor.