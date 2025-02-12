Musk 'paraları yok' demişti: Stargate projesi 'yatırımcısı' SoftBank 2024 üçüncü çeyrekte zarar açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından biri olan Japonya merkezli SoftBank Group, 31 Mart 2025'te sona erecek mali yılın üçüncü çeyreğine (Ekim-Aralık 2024) ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, özellikle yapay zekaya yönelik yatırımlarını artırdığı bu dönemde, 369,2 milyar yen (2,4 milyar dolar) zarar ettiğini duyurdu. Bu sonuç, analistlerin 234 milyar yen (1,5 milyar dolar) kar beklentisinin oldukça altında kaldı.

SoftBank, 2023'ün aynı döneminde 950 milyar yen (6,1 milyar dolar) kar açıklamıştı. Bu durum, şirketin mali performansında yaşanan önemli düşüşü gözler önüne serdi.

Analistler, üçüncü çeyrek için daha olumlu bir tablo beklerken, özellikle Vision Fund yatırım birimindeki değerleme kayıpları, şirketin bilançosunu olumsuz etkiledi.

Vision Fund, teknoloji sektöründeki startuplara odaklanıyor ve bu çeyrekte 352,7 milyar yen (2,3 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı.

Gelirler artarken zarara geçiş

SoftBank Group'un sahibi Masayoshi Son’un liderliğindeki şirket, zarar açıklamasına rağmen gelirlerini artırmayı başardı. Şirketin gelirleri, 9 aylık dönemde yüzde 6 artarak 34,5 milyar dolara ulaştı. Ancak bu gelir artışı, yatırım zararlarını dengelemeye yetmedi.

Stargate projesine 15 milyar dolarlık yatırım planı

SoftBank'ın finansal durumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Ocak'ta duyurduğu "Stargate" projesiyle daha da ilgi çekici hale geldi.

Trump'ın dijital yapay zeka altyapısını genişletmeye yönelik açıkladığı bu projeye SoftBank’ın 15 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

OpenAI'in en büyük finansal yatırımcısı olmayı hedefleyen Japon şirket, bu yatırımla yapay zeka alanındaki iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda SoftBank'ın mali gücünü sorgulayarak, şirketin büyük yatırımlar için yeterli kaynağa sahip olmadığını öne sürmüştü.

Ancak SoftBank’ın Stargate projesine yapmayı planladığı dev yatırım, bu iddialara karşı bir yanıt niteliği taşıyor.