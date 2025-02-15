Musk'un X kredi borçları yatırımcıların odağında

Elon Musk'ın 2022 yılının ekim ayında Twitter'ı satın almak üzere harekete geçmesi ve bu satın alımı finanse etmek üzere bankalardan aldığı krediler konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Morgan Stanley liderliğindeki 7 banka, 12.5 milyar dolar turarındaki kredinin neredeyse tamamını elden çıkardı. Bank of America, Barclays ve MUFG’nin de dahil olduğu bankalar, söz konusu yeni gelişmeyle bilançolarını olumsuz anlamda etkileyen borçlarından kurtulmuş oldu.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, perşembe akşamı gerçekleştirilen satışta, 4.74 milyar dolarlık kredi satışı yapıldı ve yatırımcılardan toplamda 12 milyar dolarlık talep geldi. Bankaların elinde 1 milyar dolarlık bir kredi miktarı kalırken, yatırımcıların bu borçlara olumlu bakışında Trump-Musk yakınlığının büyük oranda etkili olduğu gözlemlendi.