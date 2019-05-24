Muş'ta 700 ton bal rekoltesi bekleniyor

24 Mayıs 2019

Muş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay, bu yıl 650-700 ton bal üreterek 14 milyon lira gelir elde edilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Pekbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli ve büyük ovalarından Muş Ovası'nda 2 bin 900 rakımlı yaylaların bulunduğunu söyledi.

Bunu bilen gezgin arıcıların her yıl mayısta Muş'a gelmeye başladığını anlatan Pekbay, "Aydın, Muğla, Antalya, Hatay ve Mersin bölgelerinden Muş'a yaklaşık 70 bin kovanla gelen gezgin arıcılar, bir ay ovada konakladıktan sonra yaylalara çıkarak sonbahara kadar burada kalıyorlar. İlimizde ise 45 bin arı kovanı bulunmakta. Bu yıl 650-700 ton bal üreterek 14 milyon lira gelir elde edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

Antalya'dan Muş'un Korkut ilçesine 800 arılı kovan ile bal üretimi için gelen Mehmet Kopuz ise yılın 11 ayını arılarla geçirdiklerini ifade etti.

Rizeli olduğunu ancak sürekli gezdikleri için memleketinde durmadığını dile getiren Kopuz, şöyle konuştu:

"Çiçeği takip edip geziyoruz. Muş'ta yaklaşık 2 ay konaklayacağız. Otlar biçildiği zaman başka yaylalara gidiyoruz. Kovanlarımı Korkut civarına bıraktım. Buraya geleli 4-5 gün oldu. İlk kez Muş Ovası'na geldim. İnşallah hayırlısı olur. Bir ay sonra Erzurum Hınıs tarafına gideceğiz. Oradan da tekrar Antalya'ya, Samsun'a gideceğiz. Çiçek var diye 'bal olacak' diye bir şey yok. Balı veren havadır, hava şartlarıdır."

Kaynak: AA