Mustafa Gültepe, TİM'in yeni başkanı oldu

İmam GÜNEŞ-İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29'uncu Olağan Genel Kurulu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. TİM başkanlığı için tek aday olarak seçime giren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe TİM'in yeni başkanı seçildi. Gültepe; Okan Oğuz, Oğuz Satıcı, Mehmet Büyükekşi ve İsmail Gülle'den sonra TİM tarihinin 5'inci başkanı oldu.

Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul’daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan geçerli 273 oyun tamamını alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

Gültepe: "Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapmayı planlıyoruz

Seçimin ardından konuşma yapan yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi olduğunu vurguladı. "Biz Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık" diyen Gültepe, tüm sektörlerde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorunda olduklarına dikkat çekti. Yüksek katma değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye’yi inşa etmek durumunda olduklarını ifade 3e3n Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız.”

Gülle, sitemli veda etti

TİM Başkanı İsmail Gülle, görevinin devretmeden önce konuşma gerçekleştirdi. TİM Başkanlığı görevi bitse de bundan sonra da Türkiye ekonomisinin ve ihracatının hizmetkarı olmaya devam edeceğini belirten Gülle, şunları söyledi: "Çok şükür bugün 'Biz İsmail Başkan’a ulaşamadık' diyecek hiçbir ihracatçı yoktur. İstemeden kırdığımız, üzdüğümüz, yetişemediğimiz kardeşlerimiz varsa onlardan da haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Devir teslim her zaman duygusal anlar yaşatır. Hele ki daha yapacak çok işimiz varken. Bugün vardığımız nokta belli, başardıklarımız ortada. Bu başarıyı biz hep beraber sağladık. Tüm bunları ülkemiz, bayrağımız, milletimiz için yaptık."

"Son 4 yılda yakaladığımız başarıları yeni başarılarla taçlandırmak üzere büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yolda yeni projeler üzerine çalışırken maalesef bazı dostlarımızın bizimle aynı samimiyeti ve heyecanı paylaşmadığına tanık olduk" diye sitemde bulunan Gülle, verdikleri sözleri bir bir tutarken, bazı sözlerin tutulmadığına şahit olduklarını belirtti Söze bağlı kalmayı şiar edindikleri için böyle bir gelişmeyi de öngöremediklerinin altını çizen Gülle, "Kaldı ki, bugüne kadar hiç seçim kaybetmedim, burada da kaybetmedim. Devletime, ihracat camiamıza ve sizlere olan saygımdan bu durumu kabullendim.Bizler toplumda örnek gösteriliyorsak sadece ihracat artışından değil, her işimizi doğruluktan ayrılmadan yaptığımız içindir. Bizden sonrasını da planladık. İstişare ile bu göreve layık arkadaşlarımız arasından Mustafa Gültepe’yi tek aday olarak belirledik. İnanıyorum ki adaletli, karakterli, doğru, verdiği sözlerin arkasında duran bir yönetim sergileyecektir. Bu göreve seçilmeden önce, görevdeyken ve bugün yanımda olan, bu uzun yürüyüşte sevgisini sadakatini eksik etmeyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

27 sektör konsey başkanı belli oldu

TİM başkanlık seçimlerinde 27 sektörün konsey başkanları belirlendi. Çelikte İbrahim Pektaş, Çimento, cam seramik ve toprak ürünlerinde Erdem Çenesiz, demir ve demir dışı metallerde Çetin Tecdelioğlu, deri ve deri mamüllerinde Mustafa Şenocak, elektrik ve elektronikte Fatih Kemal Ebiçlioğlu, fındık ve mamullerinde Hasan Osman Sabır, gemi ve yat hizmetlerinde Başaran Bayrak, halıda Salahattin Kaplan, hazır giyim ve konfeksiyonda Mustafa Gültepe, hizmette Ahmet Bolat, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinde Ahmet Tiryakioğlu, iklimlendirme sanayiinde Salih Zeki Poyraz, kimyevi maddeler ve mamullerinde Adil Pelister, kuru meyve ve mamullerinde Birol Celep, madende Rüstem Çetinkaya, makine ve aksamlarında Kutlu Karavelioğlu, meyve ve sebze mamullerinde Melisa Tokgöz, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde Ahmet Güleç, mücevherde Ayhan Güner, otomotiv endüstrisinde Baran Çelik, savunma ve havacılıkta Latif Aral Aliş, su ürünleri ve hayvansal mamullerdeAli Can Yamanyılmaz, süs bitkilerinde İsmail Yılmaz, tekstil ve hammaddelerinde Ahmet Fikret Kileci, tütünde Ömer Celal Umur, yaş meyve ve sebzede Ali Kavak, zeytin ve zeytinyağında ise Davut Er sektör konseyi başkanı seçildi.

Seçim öncesinde neler yaşanmıştı?

TİM başkanlık seçimleri için adaylığını ilk açıklayan isim Ağaç ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç olmuştu. Mevcut TİM Başkanı İsmail Gülle'nin tekstil sektör kurulunda başkan veya başkan yardımcısı seçilemesi ile yeniden aday olamayacağı kesinleşmişti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Adil Pelister, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe'nin adaylıkları konuşuldu. Aday adayları Mustafa Gültepe isminde ortak karar aldı. Daha sonra Ahmet Güleç de bu ittifaka dahil. Üç ismin de Gültepe'nin seçilmesi halinde başkanvekilliği görevini yapması bekleniyor. Adaylığı konuşulan diğer bir isim olan İklimlendirme İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz ise adaylığını açıklamadı. Böylece, Gültepe seçimlere tek liste girdi.