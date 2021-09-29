Mustafa Varank: Yazılım alanında kahramanlara ihtiyacımız var

Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışında konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark'ta faaliyet gösteren şirket tarafından montajı tamamlanan "Sancak" adlı İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) inceleyen Varank ve beraberindekiler, "görüş hattı ötesi " sistemi (BVLOS) ile bir İHA'yı GTÜ Dronepark'taki uçuş istasyonundan dijital ortamda uzaktan yöneterek İngiltere'de uçurdu.

Daha sonra Bilişim Vadisi'ndeki Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli Yazılım Okulunun açılış törenine katılan Varank, Fransa kökenli Ekol 42 iş birliğiyle hayata geçirdikleri 42 İstanbul Yazılım Okulunun açılışını bu ayın başında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varank, 242 kişiyle eğitimlere başlayan 42 İstanbul'un, bir aylık ilk havuz eğitiminin geçen hafta tamamlandığını belirterek, "42 Okulları, yenilikçi yaklaşımıyla bir eğitmen olmadan birbirinden öğrenme metoduna dayalı bir müfredata sahip. O yüzden eğitimin ilk saatlerinde bir sessizlik hakimken ilerleyen saatlerde öğrenciler birbirleriyle konuşmaya başlamış. Bu yöntemle aslında eğitim modelinin ana hedefi olan iletişim, takım oyunu ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Hiç alışık olmadığımız bu usule öğrencilerimiz hızlı bir şekilde adapte olmuş durumda. 7/24 açık kampüs yöntemiyle eğitim veren okulumuzda, öğrencilerimiz uzun saatler geçiriyor hatta sabahlayan öğrencilerimiz dahi oluyor. Başarıyla geçen bu ilk havuz eğitiminin sonuçları 2 hafta içinde açıklanacak ve yeni eğitimlere geçilecek." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz yazılım alanında fark yaratacak"

Bilişim Vadisi'nin ev sahipliği yaptığı 42 Kocaeli'nin, 339 bilgisayar kapasitesi ile 1155 metrekare alanda 7/24 eğitim vereceğini dile getiren Varank, "Tüm Türkiye'den 3 binden fazla başvuru aldığımız okulumuza, elemeler sonunda 172 kişi ilk havuz eğitimine kaydoldu. Bilişim Vadisi'nde, teknoloji ekosisteminin tam göbeğinde eğitim alacaklar. Yerli otomobilimiz TOGG başta olmak üzere birçok teknoloji şirketiyle aynı kampüsü paylaşacaklar. İnanıyorum ki burada da sabahlayan öğrencilerimiz olacaktır. Tüm bu süreçlerden sonra eminim ki yüzlerce gencimiz yaratıcı işlerde kendilerine yer bulacaklar. Gerçekten bu yenilikçi modelde eğitim alan öğrencilerimizin yazılım alanında fark yaratacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, 42 okullarında eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yarısının daha önceden hiçbir kodlama deneyimi olmamasına rağmen mezunlarının tamamının istihdam edildiğini belirterek, buradan mezun olan öğrencilerin, bilişim ve yazılım alanında dünyanın en iyi şirketlerinde çalışmaya başladığını bildirdi.

Bu okulların, aslında özel yetenek havuzu vazifesi gören, yazılım sektörü için bulunmaz bir insan kaynağı alanı konumunda olduğunu vurgulayan Varank, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarının da yakın zamanda aynı performansı yakalayacağına hatta o performansı daha da ileriye götüreceğine inandığını vurguladı.

Varank, buradan mezun olmayı başaran gençlerin, Türkiye'nin ve farklı ülkelerin en iddialı projelerinde kendilerine yer bulabilecek yetkinlikte olacaklarını belirterek, 42 Okulları projesiyle alakalı görüşmelerin başladığı ilk günden bu yana, tüm paydaşların önemli katkı ve desteklerde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, TÜBİTAK TÜSSİDE ve Bilişim Vadisi'nin başından beri bu işin koordinasyonunu yürüttüğünü ifade eden Varank, İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma ajanslarının yaklaşık 30 milyon liralık destekle projeyi finanse ettiğini dile getirdi.

"Şirketler kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor"

Bakan Varank, gençlerden beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Birer girişimci olarak Türkiye'nin geleceğine ve bilişim ekosistemine katkı sunmanız... Ülkemizde açık kaynak yazılım geliştirme kültürünü sağlamlaştırmada iddiamız büyük. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladık. Hedefimiz, yalnızca yapay zeka alanında en az 10 bin istihdamı yakalamak. Geleceğin teknolojisinde aklınıza koyduğunuz, kalbinizin hızlı hızlı çarpmasına sebep olan ne varsa sizlerle birlikte heyecanlanmaya hazır olduğumuzu bilin isterim. Gençlerimizin içlerindeki teknoloji ateşini büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte geçen hafta 40 bin takımın başvuruda bulunduğu bir teknoloji festivalini 72 paydaşımızla gerçekleştirdik. TEKNOFEST yarışmalarında dedesinin tarlasından ilham alarak uzayda tarım yapabilecek robotları üretmeye çalışan gençlerimiz bile vardı. Katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde ettiler."

Gelecekte milyar dolarlık savunma sistemlerinin yerini basit yazılımların alacağını, siber güvenliğe de bu sebeple ayrı önem verdiklerini vurgulayan Varank, şirketlerin kötü niyetli yazılımlar üzerinden telafisi güç kayıplarla karşı karşıya kalabildiğini, her şeyden öte milyonlarca insanın verisinin elden ele dolaştığını ve büyük bir güvenlik açığının yaşandığını anlattı.

Varank, bu sebeple yazılım dünyasında da ülkesini ve vatandaşlarını gözünü kırpmadan koruyacak kahramanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle siber güvenlik alanında fark oluşturacak, dünyada ses getirecek yazılımcıları 42 okulları gibi projelerle yetiştirmek istiyoruz. Sizlere baktığımda o kahramanları görüyorum." dedi.

Varank, Türkiye'nin her köşesinde gençlerin teknolojiye olan tutkusunun arttığını belirterek, "Türkiye'nin gençlerini A, B C diye sınırlandırmak hiç doğru değil. Biz Türkiye'nin gençlerini 'TEKNOFEST kuşağı' olarak görüyoruz. Gençlerimiz TEKNOFEST kuşağı olarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bugün hamdolsun savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları tüm dünya konuşuyor. Bizim savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünleri satın alabilmek için emin olun ülkeler sıraya girmiş durumda. Savunma sanayinde elde ettiğimiz bu başarıyı teknolojinin bütün alanlarına, sanayinin bütün alanlarına yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu başarmanın yolu da gençlerimize yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun bilincindeyiz. 42 okulları gibi projelerle gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz, gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Yapmamız gereken tek şey, onların önlerini açabilmek. Gençlerimize fırsat verdiğimizde onların neler başarabildiklerini biliyoruz. İnşallah bugün açtığımız okulla ve burada elde edeceğimiz performansla, Türkiye'nin başka bölgelerinde de açacağımız yazılım okullarıyla Türkiye'nin yazılımcı sayısını ciddi noktalara taşıyacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yarışında bu yazılımcı kardeşlerimizle beraber büyük işler başaracağız." dedi.

Aziz Sancar burs programı

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını dile getiren Varank, geçen hafta TEKNOFEST'e katılan Aziz Sancar ile ülkedeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Varank, bu programa mutlaka başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim." diye konuştu.

TÜBİTAK ile uzun zamandan beri akademiye çok geniş bir spektrumda destekler sağladıklarını belirten Varank, son 19 yılda verdiklerin desteklerin büyüklüğünün güncel rakamlarla 21 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

"Teknopark sayısı 89'a ulaştı"

Bakan Varank, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomiye yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesinin şart olduğunu, bu konuda da çok önemli desteklerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gerek oluşturdukları altyapılarla gerekse sağladıkları finansal desteklerle gençlerle ve akademisyenlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine her zaman yardımcı olduklarını vurgulayan Varanak, şöyle devam etti:

"İşte teknoparklar, teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere kullandığımız temel politika araçlarından biri. Teknoparklarda hayata atılan girişimciler nitelikli bir ekosistemin ve altyapının keyfini çıkardığı gibi birçok vergisel destekten faydalanıyor. 2002 yılında sadece 5 teknopark varken bugün bu sayı 89'a ulaştı. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Hemen yanı başınızdaki Bilişim Vadisi, teknoparkların en güzel örneklerinden biri. Mobilite teknolojileri ve yazılım alanında ihtisaslaşmış birçok firma burada yeni ürün ve hizmetlerini geliştiriyor hatta bugün orada '42 Kocaeli Yazılım Okulu'nun da açılışını yapacağız. Gençlerimize bu okuldan azami düzeyde istifade etmesini tavsiye ediyorum. Yeni ekonomik düzende dijital teknolojilerin ve yapay zekanın yeri çok önemli. Bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu da güçlü bir yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçiyor."

"Girişim sermayesi fonları girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip"

Bakan Varank, oluşturdukları altyapıların girişimcilik konusunda büyük bir ihtiyacı giderdiğini ancak bu iş için finansmanın da gerekli olduğunu belirterek, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler, geleneksel banka kredilerinden neredeyse hiç faydalanamıyor. Bu noktada girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip. Dolayısıyla gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız birçok destek de mevcut. Desteklerimizin detayları için sizleri 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu platform aracılığıyla teşvik robotunu kullanabilir ve tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz." diye konuştu.

Gençlere seslenen Varank, "Sevgili gençler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Biz bu sürecin her aşamasında yanınızdayız." dedi.

Eğitimden alan kiralamasına, mentorlükten finansmana kadar her konuda gençlerin işini kolaylaştıracak araçlarının bulunduğunu dile getiren Varank, "Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın ve kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Hükümet olarak ana gündemimiz, her zaman milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak oldu. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 19 yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdük. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede danıştığımız bilim kurulu da bu yaklaşımın en somut ve güncel örneği. Onun için önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi konumundaki üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"GTÜ araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektedir"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversite hakkında bilgi vererek, birçok sıralamada üst basamaklarda yer aldıklarını söyledi.

Hem iş bulma hem de sektörün mezunlarını işe alma sürecinde ilk 10 içinde yer aldıklarını belirten Aslan, "GTÜ araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektedir. Uçak mühendisliği bölümüyle geliştireceğimiz teknolojilerle ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bilimsel çıktıları sanayiyle buluşturarak katma değer üretiyoruz. Sanayinin kalbinde yer alıyoruz ve bunun için üniversite-sanayi iş birliğini oldukça önemsiyoruz. Üniversite kapımız sanayicilere açıktır ve açık olmaya devam edecektir. Bölgemiz ve ülkemiz adına teknoparkımız parlayan bir yıldız olacaktır. Ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahiptir. Bu topraklar akıllı modern tekniklerle dünyanın gözbebeği olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.