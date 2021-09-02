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Müteahhitler, 9 Eylül'de inşaatları durduracak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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DÜNYA - ANKARA

Yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracak.

Konfederasyona üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söyledi.

Müteahhitlerin ve hazır betoncuların inşaatların durmaması için çağrısını DÜNYA duyurmuştu. Devletin hareket geçmesini isteyen sektör temsilcileri, ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti.

Çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

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