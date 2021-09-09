Müteahhitler iş durdurma kararını uygulamaya başladı

Mehmet KAYA

Ağırlığını konut müteahhitlerinin oluşturduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu-İMKON üyesi firmalar daha önce açıkladıkları iş durdurma kararını uygulamaya aldı.

İMKON çimento fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kamu nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını ileri sürmüştü. İş durdurma kararı 15 gün için alınmıştı.

Türkiye örneği çok az sayıda olan iş dünyası eylemlerinden birine sahne oluyor. Ağırlığını konut yapı müteahhitlerinin oluşturduğu konfederasyon olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, bölgesel federasyonların da katılımıyla 15 gün sürecek iş durdurma eylemlerine dün başladı. İMKON tarafından kararlaştırılan pankartlar inşaatlara asıldı. İMKON federasyon başkanlarının katılımıyla 2 Eylül günü yaptığı toplantıda eylem kararını ilan etmişti.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar geçen sürede de 2 Eylül’de gündeme getirdikleri taleplerine yanıt alamadıklarını belirttiler. Eylem kararının açıklandığı gün olan 2 Eylül’de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş çimento sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptığını duyurmuş, sonrasında ise çimentonun yanında klinkerin de (çimento üretiminde son safhadan önce elde edilen kolay işlenebilir, çimentoya dönüştürülebilir ürün) ihracat kaydı önceden bildirilecek ürünler listesine alındığını duyurmuştu. Bunun çimento fiyatlarına etki etmesi bekleniyordu.

Yaşanan süreçte ise yeni gelişme olmadı ve müteahhitler eylemlerine başladılar. Eylemlerin başlaması sırasında çeşitli bölgelerde federasyonlar yerel basına yönelik açıklamalarını ve eyleme desteklerini de açıkladılar.

Sorunun kaynağı

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento ve demir çelik sektörünün fiyatları gerçekçi olmayan şekilde artırdıklarını ileri sürüyor. Tellioğlu, eylem kararını duyururken yaptığı açıklamada, salgın döneminde demir-çelik hammaddelerindeki fiyat artışlarına bağlı inşaat demirinin artışını gözlemlediklerini ancak hammadde fiyatlarının istikrar kazanmasının ardından Bakan Mehmet Muş gözetiminde sektörle toplantı yaptıklarını ve zamların bir miktar geriye alındığını belirtmişti.

Tellioğlu çimento sektörü ile uzlaşamadıklarını belirtirken, çimentonun hammaddesinin yerli olması nedeniyle ileri sürülen argümanların doğruyu yansıtmadığını iddia etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen süreçte çaba harcamasına rağmen sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Tellioğlu açıklaması sırasında, büyük inşaat firmalarına satılan çimentonun satış faturalarını da elde ettiklerini belirterek, bu verilere dayalı olarak fiyat artışının yüzde 200’lerin üzerinde olduğunu belirtmişti.

Çimentoya yatırım yapabiliriz

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, basın açıklamasında sektörün sorunlarına kalıcı çözüm beklediklerini de vurgularken, gelecekte istikrarlı bir piyasanın oluşumu için müteahhitler olarak çimento üretimine girmeyi de gündeme aldıklarını duyurdu.

Yazılı açıklama: Fiyat kabul edilemez aşamalara geldi

Öteyandan eylemin başladığı 9 Eylül günü yapılan yazılı açıklamada “İnşaat sektörünün karşı karşıya kaldığı fahiş fiyat artışlarını; başta Ticaret Bakanımız ve diğer ilgili bakanlarımıza defaten aktardık, maalesef fiyatlara yansıyan olumlu bir netice alamadık. Özellikle çimento fiyatlarında yaşanan tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar, bardağı taşıran son damla olmuştur” denildi.

Açıklamada, eylemin devam edebileceği de belirtilerek, “Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz! Türkiye inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin taşıyıcı lokomotifidir, bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz, Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda “Boykot “ kararımız sonuç alıncaya kadar yenilenerek devam edecektir” ifadesine yer verildi.