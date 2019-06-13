Müteahhitler yurtdışından 1.3 milyar $'lık proje aldı
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Ocak-Mart 2019 döneminde 40 proje üstlenildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 ilk çeyreğinde üstlenilen projelerin toplam tutarı 1 milyar 287 milyon dolar oldu... Mehmet Kaya'nın haberi...
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