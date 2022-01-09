Müteahhitlerden fiyat farkı düzenlemesi için üç talep

Kamu projeleri yürüten müteahhitlerin uzun zamandır beklediği fiyat farkı düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

İlave fiyat farkı ödenmesini teminen hazırlanan kanun değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda davetli olarak konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, düzenlemedeki eksik yanlara işaret ederek firmaların yaşadığı soruna tatmin edici bir çözüm getirilmemesi durumunda sektörde çok sayıda iflasın ortaya çıkacağına dikkat çekti.

Mevcut sorunun telafi edilmesi için üç maddelik bir öneride bulunan Eren, bu kapsamda fiyat farkı uygulamasının öngördüğü 6 ay yerine 2021 yılı tamamı için hayata geçirilmesini, ilave fiyat farkının bu yıl da ilgili endeks değişimleri piyasa hareketleri ile eşitleninceye kadar devam etmesini ve hiç başlamamış veya yüzde 50’den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınmasını talep etti.

Mayıs 2020’den Aralık 2021’e dek ortalama girdi maliyetleri yüzde 277 artarken firmalara sözleşmelere dayalı olarak ödenen fiyat farkının yüzde 120 olduğuna işaret eden TMB Başkanı Erdal Eren, “2021 yılında da malzeme fiyat artış oranı yüzde 146 iken ÜFE’deki artış yüzde 78. Neredeyse yüzde 100’ün üzerinde bir maliyet artışından bahsediyoruz. Şunu da vurgulamalıyız ki; batmakta olan müteahhit sadece kendi servetini batırmıyor, tedarikçilerini de beraberinde batırıyor ve çalıştırdığı işçiler de işsiz kalıyor. Türkiye’de inşaat sektörü istihdamın yüzde 7’sini oluşturuyor” dedi.

‘En az iş yapılan dönemi kapsıyor’

Anadolu’nun her yerinden çok sayıda müteahhitin kendilerine ulaştırdığı talepleri aktaran Eren, şöyle devam etti: “Yasa teklifinde yılın son altı ayında yapılan işler için özel bir fiyat farkı uygulaması düşünülmüş. Halbuki artık nefesi tükenmiş olan meslektaşlarımızın en az iş yaptıkları ve son 2 ayı da kışta olan altı aydan bahsediyoruz. O nedenle ilave fiyat farkının Ocak 2021’den itibaren uygulanması hiç değilse zararların bir kısmının karşılayabilir. İkinci olarak; uygulama 31 Aralık 2021’de bitiyor ancak 5 Ocak’ta çimentonun fiyatının daha da arttığını görüyoruz. Bu fiyat farkı uygulamasının, enflasyonda düşüşün maliyetler paraleline geldiği tarihe kadar bir şekilde devam ettirilmesini bekliyoruz.”

‘Tasfiye hakkı ile kamu üstündeki yükler de azaltılır’

Aktardığı ilk iki talebin kabul görmesi halinde ilgili projelerin devam edebileceğini, ancak düzenleme mevcut haliyle yasalaşırsa müteahhitlerin yarısından fazlasının tüm mal varlıklarını kaybetme endişesiyle teminatlarını yakmayı göze aldığını belirten TMB Başkanı Eren, şunları kaydetti: “Bu da yine kamu yatırımlarının durması anlamına gelir. Bizim önerimiz sözleşmelerine daha yeni başlamış, işi henüz yüzde 50’nin altında olan meslektaşlarımıza tasfiye imkanının da bu yasanın içine konmasıdır. O zaman gücü tükenmiş, artık sermayesini yitirme noktasına gelmiş, batma noktasına gelmiş meslektaşlarımız hiç değilse canlarını kurtarırlar, işler tasfiye edilir. Biliyorsunuz bazı ihaleler çok acil değil, bu durumda başlamamış veya yeni başlamış olan kamu yatırımlarının belki de uzun bir süre ihale edilmemeleri yoluyla kamu üstündeki yükler de azaltılır”.