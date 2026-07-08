Müteahhitlerden iskan için eşitlik uyarısı
Mersin İnşaat Müteahhitleri Birliği (MİMBİR) Başkanı Kenan Peker, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın imar hakkına ilişkin düzenlemesinin, ruhsatını almış ve inşaatını tamamlamış ancak henüz yapı kullanma izin belgesi (iskan) almamış yapıları da kapsayacak şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.
Peker, konunun bu ay Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geleceğini belirterek, kararın hakkaniyet ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesini istedi.
Peker, 11 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, planlama süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, mülkiyet haklarının korunması ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda daha öngörülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı.
MİMBİR olarak ilave imar hakkı, emsal artışı ya da herhangi bir ayrıcalık talep etmediklerini vurgulayan Peker, beklentilerinin yalnızca Bakanlık düzenlemesinin ruhuna uygun ve eşit şekilde uygulanması olduğunu dile getirdi.
İskân belgesi almamış yapıların da düzenleme kapsamına alınmasının uygulamadaki eşitsizlikleri ortadan kaldıracağını ifade eden Peker, bu ay Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nda ele alınacak konunun sektör ve çok sayıda hak sahibi açısından önem taşıdığını kaydetti.
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