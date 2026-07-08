Müteahhitlerden iskan için eşitlik uyarısı

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Peker, konunun bu ay Mer­sin Büyükşehir Belediye Mecli­si gündemine geleceğini belirte­rek, kararın hakkaniyet ve kamu yararı doğrultusunda değerlen­dirilmesini istedi.

Peker, 11 Eylül 2025 tarih­li Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin, uygulamada ya­şanan sorunların giderilmesi, planlama süreçlerinde uygula­ma birliğinin sağlanması, mül­kiyet haklarının korunması ve şehircilik ilkeleri doğrultusun­da daha öngörülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla hayata geçirildiğini hatırlattı.

MİMBİR olarak ilave imar hakkı, emsal artışı ya da herhan­gi bir ayrıcalık talep etmedikle­rini vurgulayan Peker, beklen­tilerinin yalnızca Bakanlık dü­zenlemesinin ruhuna uygun ve eşit şekilde uygulanması oldu­ğunu dile getirdi.

İskân belgesi almamış yapı­ların da düzenleme kapsamına alınmasının uygulamadaki eşit­sizlikleri ortadan kaldıracağını ifade eden Peker, bu ay Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nda ele alına­cak konunun sektör ve çok sa­yıda hak sahibi açısından önem taşıdığını kaydetti.

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