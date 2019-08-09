Müteahhitlere sevindirici haber

09 Ağustos 2019

LEYLA İLHAN

Artan maliyetler karşısında uzun zamandır fiyat farkı verilmediği için ellerindeki projelerini tamamlayamayan kamu müteahhitlerine rahatlatan haber Kamu İhale Kurumu'ndan geldi.

Kamu İhale Kurumu'nca dün Resmi Gazete'de yayınlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile kamu kaynaklı bir gecikmede müteahhitlere fiyat farkı verilmesi kabul edildi.

Eski uygulamada sadece sözleşmelerinde fiyat farkı ibaresi bulunanlar fark alabilirken, yeni değişiklik ile sözleşmesinde bu maddeye yer vermeyenler için de uygulamadan faydalanma imkanı getirildi.

8 Ağustos'ta yayınlanan Yöntemeliğin 5. Maddesinde şu ifadelere yer verildi: Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır” ibaresi “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir. Madde 7'de ise “Fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirildi.