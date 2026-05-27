Mutfak kurallarına uymayan restoran ve barlara dudak uçuklatan ceza

İspanya genelindeki restoran ve bar işletmeleri, yeni mutfak denetimleri öncesi yoğun hazırlık sürecine girdi. Yetkililerin özellikle hijyen, gıda güvenliği ve depolama standartlarına yönelik kuralları sertleştirmesi, sektör genelinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi.

50 bin Euro'luk ceza korkusu başladı

Yeni düzenleme kapsamında hijyen ve güvenlik standartlarını karşılamayan işletmelere ağır para cezaları uygulanabilecek. Bazı ihlallerde cezaların 50 bin Euro seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durum özellikle küçük işletmelerde endişeyi artırdı.

Restoranlar mutfaklarını yenilemeye başladı

Birçok restoran ve bar işletmesi, yeni kurallara uyum sağlamak için mutfak ekipmanlarını değiştirmeye başladı. Soğutma sistemleri, depolama alanları ve havalandırma düzeneklerinde kapsamlı yenilemeler yapıldığı ifade ediliyor.

Gıda güvenliği denetimleri sıkılaşacak

İspanyol yetkililer, özellikle gıda saklama koşulları ve çapraz bulaş riskine karşı denetimlerin artırılacağını açıkladı. İşletmelerin mutfak temizliği ve ürün izlenebilirliği konusunda daha sıkı kontrollerden geçeceği belirtildi.

Turizm bölgelerinde yoğun hazırlık var

Özellikle Barselona, Madrid, Malaga ve Valencia gibi turistik bölgelerde faaliyet gösteren restoranların hızlı şekilde hazırlık yaptığı bildirildi. Yaz sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan işletmeler, ağır cezalarla karşılaşmamak için önlem alıyor.

Küçük işletmeler maliyet baskısından şikayetçi

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemelerin özellikle küçük aile işletmeleri için ciddi maliyet oluşturduğunu savunuyor. Mutfak yenileme, ekipman değişimi ve teknik standartlara uyum sürecinin bazı işletmeleri zorlayabileceği belirtiliyor.

İspanyol hükümeti ise düzenlemelerin temel amacının halk sağlığını korumak olduğunu vurguluyor. Yetkililer, son yıllarda artan gıda güvenliği şikayetleri nedeniyle daha sıkı önlemler alınmasının zorunlu hale geldiğini ifade ediyor.

Denetimlerde dijital takip dönemi

Yeni sistemle birlikte bazı bölgelerde dijital kayıt ve takip uygulamalarının da devreye alınacağı açıklandı. Böylece ürünlerin tedarik zinciri ve saklama koşullarının daha kolay denetlenmesi hedefleniyor.