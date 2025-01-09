Mutfak tüpüne zam geldi: Fiyatı bir yılda yüzde 58 arttı
12 kilogramlık mutfak tüpüne 63 lira zam yapıldı. Son bir yılda mutfak tüpüne gelen zam oranı yüzde 58'i aştı. 31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya yükselen tüp fiyatları, bugünden itibaren 63 lira artışla 965 liraya satılacak.
12 kilogramlık mutfak tüpüne yüzde 7 oranında zam yapıldı.
31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya yükselen tüp fiyatları, bugünden itibaren 63 lira artışla 965 liraya satılacak.
2024 yılı boyunca tüp fiyatlarına toplamda 19 kez zam yapılmıştı. Yılın ilk zammı 3 Ocak 2024'te gerçekleşmiş ve tüp fiyatları 610 liradan satılmaya başlamıştı.
Böylece, bir yıl içinde tüp fiyatlarına yüzde 58,2 oranında zam gelmiş oldu.
Tüp fiyatlarının 10 yıllık değişimi şöyle:
1 Ocak 2015: 65,5 TL
1 Ocak 2016: 74 TL
1 Ocak 2017: 81 TL
1 Ocak 2018: 93,5 TL
1 Ocak 2019: 99 TL
1 Ocak 2020: 119,5 TL
1 Ocak 2021: 122 TL
1 Ocak 2022: 238 TL
1 Ocak 2023: 334 TL
1 Ocak 2024: 590 TL
9 Ocak 2025: 965 TL