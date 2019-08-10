Mutsuz çalışanların maliyeti 60 milyar!

10 Ağustos 2019

2019 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda “Yalnızlık ve Mutsuzluk” en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan rapor, Dünya genelinde mutsuz çalışan oranının %87 olduğunu gösteriyor. Aynı rapora göre Türkiye’deki çalışanların %85’i mutsuz.

Mutsuzluk sadece iş yerleriyle sınırlı değil. Gallup’un “Küresel Memnuniyet Araştırması 2019’a göre, Türkiye "Mutluluk Endeksi" listesinde 143 ülke arasından 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre %6 düşerek %53’e geriledi. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL’yi geçmiş durumda.

Parayla mutluluk olur mu olmaz mı?

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Baş konuyla ilgili olarak “Araştırma sonuçları mutlu bireylerin mutlu olmayanlara göre daha sağlıklı, daha başarılı, daha yaratıcı ve üretken, iş yaşamında gelir düzeyleri daha yüksek bireyler olduğunu gösteriyor” bilgisini verdi. İnsanın hayatta anlam ve mutluluk aradığının altını çizen Baş, dijitalleşen iş dünyasında şirketlerin doğaya uyumlu ürünlere, toplumla dirsek teması kurmaya yönelmesinin ardında anlam arayışının yükselişi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Türker Baş, iş dünyasından profesyoneller ile akademisyenlerin, kişisel hikâyelerini, uygulama ve araştırma sonuçlarını paylaştıkları güçlü bir platform yaratmak için “Joy.ology Talks” projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Mutluluk liginde 45 ülke içinde 41.'yiz

Great Place to Work tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke arasında 41’inci. OECD tarafından yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu'na göre, Türkiye’de çalışanlar yılda 1.832 saatini iş yerinde geçiriyor. Bu kapsamda 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük Mutluluk Zirvesi, alanında en etkili 30 konuşmacı, 20 panel, 2 atölye ve 1 eğitim programıyla aksiyon odaklı bir yaklaşıma sahip olacak. Mutluluk üzerine 18 dakikalık konuşmalardan oluşan "Joy.ology Talks" mutlu bireyler ve mutlu bir toplum inşa edebilmenin yollarını alanında en etkili 30 ismin sıra dışı bakış açıları ile ortaya koyacak.

İş yerinde mutlu olmak hayal mi?

Konuya multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşmayı amaçlayan Mutluluk Zirvesi’nde “İş Yerinde Mutluluğun Temelleri, Yaşam Kalitesi Odaklı Yönetim, Mutluluğun Varoluşçu Tanımı, Mutluluk ve Ölçümleme Metodları, Nörobilimsel Açıdan Mutluluğa Bakış, Mutlu Çocuklar Nasıl Yetiştirilir, Güven Kültürü, Yönetişim ve Liderlik, Mutluluğu Destekleyen Sistem, Süreç ve Uygulamalar” gibi birçok farklı konu işlenecek.

18 dakikalık konuşmacılar arasında kimler var?

Sertifikalı eğitimlerin ve atölyelerin sınırlı sayıda katılımcıya açık olacağı Zirve, alanında en yetkin konuşmacıları bir araya getiriyor. Konuşmacılar arasında Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Nöro-bilim uzmanı Dr. Kerem Dündar, Uluslararası Kognitif Psikoterapi Derneği Başkanı Mehmet Zihni Sungur, IPPA Communications ve Pozitif Psikoloji Akademisi Kurucu Ortağı Fatmanur Erdoğan, Bahçeşehir Koleji Ana Baba Okulu Kurucusu Dr. Özgür Bolat, Genetik Uzmanı Doçent Doktor Korkut Ulucan, Yazar Aret Vartanyan ve Yönetmen Murat Şeker gibi isimler yer alıyor.

Uygulama ve araştırma platformu

Joyology Talks iş dünyasından profesyoneller ile akademisyenlerin, kişisel hikâyelerini, uygulama ve araştırma sonuçlarını paylaştıkları bir platform yaratıyor. Joyology Talks’ta konuşmacılar, bilgi birikimlerinin özünü 18 dakika içerisinde katılımcılara paylaşıyor. Soru-cevap ve tartışma bölümleri, farklı salonlarda “break-out” şeklinde gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi ve kayıt için:www.joyologytalks.com'dan alınabilir.