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Müttefik ülkelere hibe desteği 20 milyon TL oldu

Türkiye'nin anlaşma olmaksızın dost ve müttefik ülkelere yapacağı hibe ve yardımların sınırı 20 milyon TL olarak belirlendi.

Müttefik ülkelere hibe desteği 20 milyon TL oldu
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Türkiye’nin 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost ve müttefik devletlerde bulunan kamu veya özel kuruluşlara mal ve hizmet hibesi, mübadelesi veya yardımların parasal limiti 20 milyon TL olarak belirlendi.

Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen limitle birlikte, karar ekinde, anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesi de yayımlandı.

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