MÜYORBİR’den Aziz Yıldırım’a telif ziyareti: Stadyumlarda müzik için lisanslama gündemde

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Müzik yayınlarının spor organizasyonlarının önemli bir parçası haline gelmesi, telif ve lisanslama süreçlerini de gündeme taşıdı. MÜYORBİR Yönetim Kurulu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım arasında gerçekleştirilen görüşmede, spor tesislerinde kullanılan müziklerin yasal kullanımına ilişkin iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmeye MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Balkır ve Nejat Yavaşoğulları ile Genel Sekreter Murat Yıldız katıldı.

Stadyumlardaki müzik yayınlarının lisanslanması ele alındı

Görüşmede stadyumlar, spor salonları, spor mağazaları ve müzik kullanılan diğer umuma açık alanlardaki müzik eserleri ile icraların yasal kullanımına ilişkin lisanslama süreçleri değerlendirildi.

Spor kulüplerinin geniş kitlelere ulaşan yapısına dikkat çekilirken, spor tesislerinde gerçekleştirilen müzik yayınlarının hak sahipleri açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Maç öncesi ve sonrası çalınan müzikler de gündemde

MÜYORBİR’in açıklamasına göre, karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen müzik yayınlarından spor salonları ve kulüp mağazalarındaki kullanımlara kadar farklı alanlar görüşmede ele alındı.

Müziğin spor deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çekilirken, bu kullanımların ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslanmasının müzik yorumcularının haklarının korunması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Şeşen: Müziğin olduğu her yerde yorumcularının hakkı da var

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, müziğin kullanıldığı her alanda sanatçıların ve yorumcuların emeğinin korunması gerektiğini belirtti. Şeşen, spor kulüpleriyle kurulacak iş birliklerinin telif bilincinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olacağını ifade etti.

Spor ve müziğin toplumun geniş kesimlerini buluşturan iki güçlü alan olduğunu belirten Şeşen, şunları söyledi:

“Müziğin olduğu her yerde müzik yorumcularının hakkı da var. Amacımız, müziğin kullanıldığı tüm umuma açık alanlarda lisanslama bilincini güçlendirmek ve hak sahiplerinin emeğinin karşılığını almasını sağlayan sürdürülebilir bir sistemin gelişmesine katkı sunmak.”

MÜYORBİR ile spor kulüpleri arasında iş birliği görüşüldü

Görüşmede MÜYORBİR ile spor kulüpleri arasında lisanslama süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Taraflar, müzik kullanımında telif bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.