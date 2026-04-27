Müzakere umudu piyasaları kısmen rahatlattı

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, cuma günü ABD borsalarında güçlü alımları beraberinde getirdi. Bu iyimserlik, endekslerin tarihi zirvelere ulaşmasını sağladı.

Müzakere beklentisi piyasayı destekledi

Piyasalar kapanışa yaklaşırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’ı hafta sonu görüşmeler için Pakistan’a gönderebileceği yönündeki beklentiler risk iştahını artırdı. Ayrıca Intel Corp.’un beklentilerin üzerinde açıkladığı öngörüler ve Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürütülen soruşturmanın sona ermesi de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Endekslerde güçlü yükseliş

S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 2024 yılından bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetti. Nasdaq 100 endeksi ise haftanın son işlem gününde yüzde 2’ye yakın prim yaptı.

Petrol fiyatlarında dalgalı seyir

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasalarda yön kısmen değişti. Trump’ın söz konusu ziyaret planından vazgeçmesi ve İran’ın “tehditler veya abluka altında dayatılan müzakerelere” katılmayacağını açıklaması, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Ancak Axios’ta yer alan ve İran’ın ABD’ye yeni bir teklif sunduğunu öne süren haber, bu yükselişi sınırladı. Brent petrolü gün içinde yüzde 2,5’e kadar yükselmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 1 artışla varil başına 106,50 dolar seviyesine geriledi.