MWS Barselona'da Türkiye rüzgarı! İTO Başkanı Avdagiç’ten yapay zekada start-up vurgusu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin yapay zeka alanında küresel rekabet avantajı elde etmesi için hızla harekete geçmesi gerektiğini belirtti. MWC Barselona Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Avdagiç, Türkiye’nin yapay zekada bir start-up ülkesi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, “Türk zekası ile yapay zekayı ülkemizin kalkınma teknolojisi yapmalıyız. Yapay zekanın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı bir sonraki güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu” dedi.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olan MWC Barselona’da, 200’den fazla ülkeden gelen teknoloji profesyonelleri bir araya gelirken, Türkiye’den 33 firma fuarda yerini aldı. Bu şirketlerin 21’i milli katılım kapsamında fuara dahil olurken, 12 firma bireysel olarak etkinlikte temsil edildi.

Yapay zekada küresel rekabet ve Türkiye’nin stratejisi

Avdagiç, Türkiye’nin yapay zeka konusunda güçlü bir ekosistem oluşturması gerektiğini belirterek, “ABD ve Çin’in lider olduğu yapay zeka yarışında İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de stratejik adımlar attı. Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı ile benimsenen 71 stratejinin ve eylemin hızla hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

İTO’nun yüksek teknoloji ve yapay zeka alanında Türkiye’nin öncü mimarlarından biri olduğunu belirten Avdagiç, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve Teknopark İstanbul'daki yüksek teknoloji yatırımcılarıyla, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Yapay zeka ekosistemimizi geliştirmek ve küresel yatırımları çekmek için hızlı hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Dijital iş gücü ve 5g ile türkiye yeni bir döneme girecek”

Avdagiç, yapay zekanın gelecekte iş dünyasını da dönüştüreceğini belirterek, “Şirketlerde bir dijital işgücü, bir de insan işgücü bulunacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Türkiye, çip, veri merkezi, enerji çözümleri ve robotik gibi alanlarda yatırımlar yaparak güçlü bir yapay zeka ekosistemi inşa etmeli” dedi.

Özellikle savunma sanayiinde yapay zeka teknolojilerinin kritik rol oynayacağını belirten Avdagiç, Bayraktar TB2’nin gelişmiş yapay zekaya sahip versiyonuyla donatılmasının önemli bir örnek olduğunu söyledi.

5G teknolojisinin de iş dünyası için kritik bir dönüm noktası olacağını belirten Avdagiç, “5G, şirketlerin üretim süreçlerini ve robotik teknolojileri dönüştürecek. 2030 yılına kadar 5G’nin küresel ekonomiye 930 milyar dolardan fazla katkı sağlaması bekleniyor” dedi.

MWC Barselona 2025, 6 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.