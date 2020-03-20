N95'te üretim Avrupa’nın toplamına ulaştı

20 Mart 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - Koronavirüs salgını ile birlikte satışında adeta patlama yaşanan ve fırsatçılar tarafından fahiş fiyatlar ile sunulan N95 tipi maskelerin üretiminde Türkiye Avrupa’nın toplamı kadar üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de 10’a yakın üretici, hali hazırda üretim hatlarının neredeyse tamamını bu tip maskelere ayırarak haftalık 5 milyon adet üretim kapasitesine ulaştı. MFA Maske Genel Müdürü Fatih Furtun, “Şu anda Türkiye’de üretim Avrupa’nın geri kalanı ile neredeyse eşit. Bu üretim adetleri de sağlık personelimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Ancak bunun halka inmemesi gerekir. Halka inerse hem adet olarak sıkıntı yaşanır hem de halkın bunu bilinçsiz kullanması nedeni ile virüsün bulaşması hızlanabilir. Bu nedenle bizim de Sağlık Bakanlığı’nın da Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerisi N95’in sağlık personelince kullanılmasıdır. Aksi halde üretim değil Türkiye’ye, bir şehre bile yetmeyebilir” dedi.

Sağlık Bakanlığı da bu nedenle önceki gün söz konusu ürünün eczanelerde reçete ile satılmasına yönelik karar almıştı.

MFA yıllık 60 milyon adete çıkıyor

Türkiye’de hali hazırda 10’a yakın maske üreticisi bulunuyor. Bunun yarısı büyük talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahip. Söz konusu üreticiler, hem sanayide kullanılan, hem de şu anda büyük talep gören N95 tipi maske üretimi gerçekleştiriyor. Ancak son dönemde üreticiler, hatlarının neredeyse tamamını talebe bağlı olarak N95 tipi maskelere kaydırdı. Fatih Furtun, “Biz vardiya sayımızı 3’e çıkardık. Ayrıca 140 yen istihdam gerçekleştirdik. 250’ye ulaştık. Yatırımlarımızı da artırıyoruz. Önümüzdeki ay yıllık 45 milyon adet olan üretim kapasitemiz, yüzde 30 artış ile 60 milyon adete ulaştıracağız. Satışlarımızın yüzde 45’i ihracat, yüzde 55’i iç pazar. İhracatın ön izne bağlanması ile artık tamamen iç pazara yöneldik” diye konuştu.

Sanayiden doğrudan kamuya gidiyor

Bu dönemde N95 tipi maskeler fahiş fiyatlar ile de gündeme geldi. Furtun, N95 alanında üretici tarafında bir fiyat artışı olmadığını belirterek, “Sanayi tarafında fiyat anlamında hiçbir fark yok. Daha önce hangi fiyat ile veriyorsak şimdi de aynı fiyat ile veriyoruz. Biz bu dönemde bu ürünü halkın kullanmaması için aracılara, toptancılara ürün vermeyi bıraktık. Sadece kamunun ihtiyaçlarını sevk etmeye başladık. Böyle olunca piyasada bizim ürünümüz satılabilir olmaktan çıktı. Piyasada bizim ürünümüz yok. Olmamasının nedeni üretim sıkıntısı değil, gerçekten kullanması gereken kesime göndermemizdir” dedi.

Maske artık protokole girdi

Fatih Furtun, ürünün artık stratejik bir ürün haline geldiğini söyledi. Furtun, şu anda Avrupa’da maske ile ilgili çok ciddi bir kriz olduğuna dikkat çeken Furtun, “Türkiye bu alana bir nevi hazırlıklı girdi sanayiciler sayesinde. Dolayısıyla bu alan desteklenmesi büyütülmesi gerek bir alan. Bulgaristan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, ‘Türkiye’de maske istiyoruz’ diyor. Protokolde böyle bir şeyin istenmesi demek işin önemini gözler önüne seriyor” dedi. Normalde maske üretiminin stratejik alan olarak değerlendirilmediğini kaydeden Furtun, “Normal tekstil yatırımı olarak değerlendiriliyordu. Özel yatırım teşvik prosedürü yoktu. Her şey çok hızlı gelişti, ama işin sonunda bu yatırımların daha stratejik olarak ele alınacağını umuyorum. Kamu ile de yaptığımız görüşmeler de yaklaşımların bu şekilde olduğunu gösteriyor” dedi.