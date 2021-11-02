Naci Ağbal, unvanını Bakanlık Müşaviri olarak değiştirdi

ANKARA (DÜNYA) - Eski Maliye Bakanlarından Naci Ağbal, sosyal medya hesabındaki unvanını “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri” olarak değiştirdi.

Naci Ağbal, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım hükümetlerinde Maliye Bakanlığı görevini yürütmüştü. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına atanan Ağbal, 2020 yılı Kasım ayında atandığı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ise 4 ay sonra alınmıştı. Görevden alındığında şükranlarını sunmuştu

Öte yandan Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı Mart ayında twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atadığı görevlerden dolayı teşekkür eden Ağbal, “Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullanmıştı.

Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde politika faizini 875 baz puan artırmıştı.