Nadal denizcilik sektörüne girdi: Liman şirketine ortak oldu

Tenis kariyerinde elde ettiği tarihi başarılarla adını zirveye yazdıran Rafael Nadal, iş dünyasında yeni bir sayfa açtı. 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsane sporcu, bu kez denizcilik ve liman işletmeciliği sektörüne yatırım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Sevilla Limanı 25 yıl işletilecek

Nadal, Global Ports Holding’in Sevilla Kruvaziyer Limanı’ndaki yerel ortağı olan Ocean Platform Marinas (OPM) şirketinin azınlık hisselerini satın aldı.

Yapılan ortaklıkla birlikte Nadal, kruvaziyer limanları ve mega yat marinaları gibi yüksek potansiyelli bir sektöre giriş yaptı.

Turizm ve denizcilik alanındaki büyüme potansiyeli, bu yatırımı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Global Ports Holding ve OPM ortaklığı, Sevilla Kruvaziyer Limanı’nın işletme hakkını 25 yıllığına aldı.

Geçtiğimiz günlerde operasyonlarına başlayan liman, bölgenin turizm ve kruvaziyer trafiğinde önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Dev yatırım planı devrede

Projede önümüzdeki 5 yıl içinde kapsamlı bir yatırım planı uygulanacak.

Bu plan kapsamında; yanaşma alanları genişletilecek, Yolcu kapasitesi artırılacak, mega yatlara özel hizmetler geliştirilecek, bakım, onarım ve kışlama tesisleri kurulacak.