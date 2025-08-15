Nadir toprak elementi krizi sürüyor! Çin, Batılı şirketleri uyardı: Stok yapmayın

Çin, küresel teknoloji ve savunma sanayisi için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırıyor. Financial Times’a bilgi veren kaynaklara göre, Pekin, Batılı şirketleri bu malzemeleri stoklamamaları yönünde açıkça uyardı.

Pekin’den stok uyarısı

Çinli yetkililer, özellikle kalıcı mıknatıslar başta olmak üzere nadir toprak elementlerinden büyük stokların oluşturulmasının, arz kıtlığını tetikleyeceğini ve ihracat onaylarının sınırlandırılmasına yol açacağını belirtti. Bir yetkili, bu konunun “bundan sonra bir kaldıraç noktası olacağını” ifade etti.

Küresel pazarda çin hakimiyeti

Çin, küresel pazarda hâkim konumda bulunuyor. Dünya genelinde nadir toprak arzının yüzde 90’ını işleyen, kalıcı mıknatısların ise yüzde 94’ünü üreten Pekin, bu avantajını stratejik bir koz olarak kullanıyor.

Nisan ayında, ABD’nin gümrük vergilerine karşılık olarak, Çin yönetimi yedi tür orta ve ağır nadir toprak elementini ihracat kontrol listesine eklemiş ve özellikle otomotiv sektöründe küresel kıtlıkları tetiklemişti.

ABD şirketler zorda

Her ne kadar uluslararası baskıların ardından ihracat kısmen yeniden başlamış olsa da, onaylar sınırlı kaldı.

ABD-Çin İş Konseyi’nin yaptığı ankete göre, ABD’li şirketlerin yarısı nadir toprak taleplerinin reddedildiğini ya da ertelendiğini bildirdi. Çin’in mıknatıs ihracatı Haziran ayında 3.188 ton olurken, bu miktar bir yıl öncesine göre yüzde 38 düşüşe işaret etti.

Pekin’in bu stratejisi, küresel teknoloji ve savunma için hayati öneme sahip sektörde maksimum kaldıraç gücünü elinde tutma isteğinin bir yansıması olarak görülüyor.