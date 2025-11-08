Nadir toprak elementleri ABD'ye satıldı mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin madende hâlâ net ithalatçı ülke olduğunu ancak dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahip konumda bulunduğunu söyledi.

Altın madeninde üretilen altının yüzde 31,35’e devlete

Madenlerin yerin altında kalmasının ekonomiye hiçbir katkısının olmadığının altını çizen Bayraktar, altın madenlerine yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Altın fiyatları 4 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Altında devlet hakkını yüzde 25'e çıkardık. Türkiye'de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25'ini, üçte birini neredeyse, devlet hakkı olarak vereceksiniz. İstihdama katkınıza baktığınızda son derece önemli bir düzenleme olduğunu vurgulamak istiyorum."

Maden sahası eleştirilerine yanıt

Bayraktar, Türkiye'nin tamamının maden sahası haline getirildiği ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bakın Türkiye'nin maden sahalarıyla alakalı şu anda yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin tane ruhsat var. Ülkemizin yüz ölçümünün 780 bin kilometre karenin sadece 2,7’sine bu denk geliyor. Ve fiilen kazı yapılan ocak alanı ise 1000’de sadece 1. Dolayısıyla ‘ülkemizin tamamı öyle maden sahası her şeyi mahvediyorsunuz’ iddialarını asla kabul etmiyoruz.

Nadir toprak elementleri satıladı mı?

Türkiye'nin nadir toprak elementleriyle ilgili çalışmalarına 2011'de başladığını da vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: 'Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.' Bunun için çalışıyoruz. Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin ürettiği nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına ilişkin de "ABD'ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok" diye konuştu.