NAE Sao Paulo’ya Türk karasularına giriş yasağı

Söküm için yola çıkan asbestli NAE Sao Paulo isimli geminin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Sao Paoulo’ya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesi kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporunun’ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; 'NAE Sao Paulo' isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir.”