Nail Olpak'tan Bakan Nebati’ye tebrik mesajı: Bizlerle yakın temasta olacağına inancımız tam

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati için tebrik mesajı yayımladı.

İş dünyası olarak, hükümetle istişareye her zaman önem verdiklerini ve daima karşılık bulduklarını aktaran Olpak, özellikle piyasalardaki hareketliliğin yoğun olduğu bu dönemde, özel sektörü yakından tanıyan, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da üst düzey görev almış olan Nebati'nin kendileriyle yakın temasta olacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Olpak, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı süresince yakın çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Bakanımız Dr. Nureddin Nebati ile bu çalışmalarımızın Bakanlığı döneminde de verimli bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.